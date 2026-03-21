Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan yeni sebze hali için esnaflarla yol haritasının belirlenmesi amacıyla istişare toplantısı düzenlendi.

GAZİANTEP (İGFA) - Türkiye'de model olması öngörülen, 225 bin metrekare alana kurulacak ve 250 iş yerinin yer almasının planlandığı yeni sebze halinin proje aşamasındaki son durumu toplantıya katılan hal esnaflarına anlatıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilleri Halil Uğur ve Mehmet Haz başkanlığında yapılan toplantıda görüş ve öneriler alındı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yakından takip ettiği ve şehir için önemli vizyon projelerinden biri olarak gördüğü yeni sebze hali projesine Başkan Vekilleri Halil Uğur, Mehmet Haz, Feray Yılmaz, Abdulkadir Sökücü ve Arif Seçkin de katılarak esnafın görüş ve önerilerini dinledi. Projenin avantajları ve yenilikleri katılımcılarla 3 boyutlu görüntülerle paylaşılırken soru cevap bölümünde esnafların görüş ve önerileri dinlendi. Ortak akıl ile ilerleyen yeni proje, görüş ve önerilerle revize edilerek çalışmalarını sürdürecek.