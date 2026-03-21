Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen Nevruz Yenigün Kutlama Programı, geniş katılımlı etkinliklerle coşkuyla gerçekleşti.

GAZİANTEP (İGFA) - Baharın müjdecisi, birlik ve beraberliğin simgesi olan Nevruz Bayramı, Gaziantep'te Kamil Ocak Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliklerde vatandaşlara kültürel zenginliğin ve ortak mirasın güçlü şekilde hissedildiği bir atmosfer sundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu başta olmak üzere Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubancybek Omuraliev, Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, büyükelçiler, milletvekilleri, Türk dünyasından temsilciler ve il protokolünün katılımıyla yapılan etkinlikte alanda kurulan, içinde geleneksel sanatların yer aldığı çadırlar gezildi.

NEVRUZ'UN GELENEKSEL RİTÜELLERİ YAŞATILDI

Nevruz geleneğinin önemli simgelerinden olan ateşten atlama ritüeli, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Program, doğumu ve üretkenliği simgeleyen yumurtaların, 'birlikte dayanışma ve güç birliği içinde yaşama' niyetini temsil eden tokuşturma etkinliğiyle devam etti.

Nevruz'un tarihsel ve kültürel anlamını yansıtan video gösterimlerinin de yer aldığı etkinlikte Türk dünyasının kültürel birlikteliğini pekiştiren mesajlar verildi. Ünlü dombra sanatçısı Arslanbek Sultanov, şarkılarıyla salonu coşturdu. Gösteride ayrıca sosyal medyada kısa sürede ünlenen Music Bolalar grubu, beğenilen performansıyla büyük beğeni topladı. Türk Devletleri sanatçı topluluklarının sahne aldığı performanslarla kutlamalar adeta taçlandırıldı.

Renkli görüntülere sahne olan programda katılımcılar Türk dünyasının zengin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN NEVRUZ MESAJI DİNLENDİ

Kutlamalara videolu mesaj ile seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: 'Aziz milletim, çok kıymetli kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da ilk defa bizim himayemizde gerçekleşen Nevruz Anma Günü etkinliğini bu yıl Gaziantep'te gerçekleştiriyoruz. Öncelikle gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerimizin Nevruz gününü canı gönülden tebrik ediyorum. Tabiatın yeniden dirilişinin sembolü olan Nevruz'un ülkemize, kadim coğrafyamıza ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Coşku, neşe ve birlikteliği simgeleyen Nevruz'un ülkemizin yanı sıra komşularımızla yeni başlangıçların sembolü haline geldiğini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. 81 vilayetimizin yanı sıra Türk dünyasının dört bir ucunda aynı duygularla Nevruz ateşinin etrafında toplanıyoruz. Bu duygudaşlığı daha güçlü kılacak bir adım olarak Nevruz'u hepimiz için ortak bir gün hâline getirdik. Nevruz'un getirdiği bahar ikliminin gönüllerimize umut, toplumlarımıza huzur ve dünyamıza barış getirmesini temenni ediyorum.'

ZORLU: NEVRUZ MİLLETİMİZİN YENİDEN DİRİLİŞ RUHUNU YANSITAN ÖNEMLİ GÜNLERDEN BİRİ OLMUŞTUR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Türk Devletleri İlişkiler Başkanı, Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşat Zorlu programda yaptığı konuşmada Nevruz'un anlamına vurgu yaparak şunları söyledi: 'Binlerce yıl geriye uzanan bu kutlu gün, ecdadımız tarafından baharın gelişiyle birlikte doğanın uyanışını selamlamak için büyük şenliklere, kutlamalara sahne olmuştur. 'Nevruz' yani 'Yenigün' yalnızca bir mevsim dönümü değil, aynı zamanda bir yenilenmenin ve başlangıcın ifadesidir. Tarih boyunca Nevruz bir gelenek olmanın ötesinde milletimizin ortak hafızasını ve kültürel sürekliliğini temsil eden çok önemli bir gün olmuştur. Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan bu miras farklı dönemlerde farklı isimlerle yaşatılmış ancak özünde daima birlik, beraberlik ve kardeşlik olmuştur. Milli Mücadele yıllarında da anlamı daha da derinleşen Nevruz, milletimizin yeniden diriliş ruhunu yansıtan önemli günlerden biri olmuştur. Nitekim 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk bu anlamlı güne bizzat iştirak etmiştir.'

ŞAHİN: NEVRUZ GÖNÜLLERİMİZE CEMRE OLARAK GELDİ

Nevruz Bayramı'nın birlik, sevgi ve barış habercisi olduğuna değinen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, program açılış konuşmasında şunlara değindi: 'Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın himayesinde, kıymetli valim, sayın milletvekillerimizin ev sahipliğinde bugün Kamil Ocak Spor Salonu'nda Nevruz ateşini yaktık. Bu ateş bütün kötülüklerin gittiği, bütün savaşların durduğu, bütün iyiliklerin geldiği, baharın geldiği, toprak ananın savaşın bittiği bir ateş olsun diliyorum. Bu ateş barışı getirsin, bu barış dünyadaki çocukların ölmediği yeni dünyayı inşa etsin. Nevruz yalnızca toprağa gelmedi. Nevruz gönüllerimize cemre olarak geldi. Sevgiyle geldi.'

ÇİFTE BAYRAM KUTLUYORUZ

Kentte uygulanan Gaziantep Modeli'nin birlikten rahmet ve kuvvet modeli olduğuna değinen Başkan Fatma Şahin konuşmasını şu ifadelerle tamamladı: 'Şu andaki dünyayı haklının güçlü olduğu bir dünyaya dönüştürmek istiyorsak Nevruz ile birlikte, yaktığımız ateşle dilde birlik istiyoruz, fikirde birlik istiyoruz, işte birlik istiyoruz. Yusuf Has Hacip diyor ki, 'Birlik varsa dirlik vardır. Dirlik varsa barış vardır. Barış varsa sevgi vardır. Sevgi varsa muhabbet vardır.' Kötülüklerin iyiliklere dönüştüğü, ayrışmanın birleşmeye dönüştüğü, düşmanlığın dostluğa dönüştüğü bahara, Nevruz'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çifte bayram kutluyoruz.'

RAEV: NEVRUZ EN KADİM, EN KÖKLÜ BAYRAMIMIZDIR

Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ise konuşmasında Nevruz kutlamasında coşku ve kardeşlik duygusuyla bir arada olunduğunu ifade edtti. Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubancybek Omuraliev de konuşmasında Nevruz'un UNESCO ile birlikte uluslararası olarak tanınmasının çok önemli olduğunun altını çizdi.

Programın son bölümünde protokol ve vatandaşlar bayramlaşarak tekrar birlik ve kardeşlik mesajı verdi.