Eskişehir'in plaka kodu olan 26 sayısından ilham alınarak ilan edilen '2026 Eskişehir Yılı' etkinlikleri kapsamında, Eskişehir Kent Konseyi tarafından 'Dört Mevsim Yaşayan Şehir' temalı ulusal fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Yarışma, Eskişehir'in dört mevsim boyunca değişen doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel mirasını, sokak yaşamını ve insan hikâyelerini fotoğraf sanatının estetik diliyle kayıt altına almayı amaçlıyor. Katılımcılardan; baharın tazeliğini, yazın canlılığını, sonbaharın renklerini ve kışın büyüleyici atmosferini yansıtan karelerle, Eskişehir'in yılın her döneminde yaşayan ve nefes alan bir şehir olduğunu anlatmaları bekleniyor.

'Dört Mevsim Yaşayan Şehir' temasıyla gerçekleştirilecek yarışma, hem profesyonel hem de amatör fotoğrafçılara Eskişehir'i farklı bakış açılarıyla keşfetme ve sanat aracılığıyla anlatma fırsatı sunarken, kentin tanıtımına ve fotoğraf sanatının gelişimine de katkı sağlamayı hedefliyor.

Yarışmaya başvurular 24 Eylül 2026 tarihine kadar www.tfsfonayliyarismalar.org adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Eskişehir Kent Konseyi Başkanı İnci Ülüğ, tüm Eskişehirlileri ve fotoğraf tutkunlarını yarışmaya davet etti.