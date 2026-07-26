Mardin'in Derik ilçesinde Safa ve Hama aşiretleri arasında bir süredir devam eden husumet, kanaat önderleri ve siyasetçilerin araya girmesiyle yerini barışa bıraktı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Karacadağ bölgesinde Safa ve Hama aşiretleri arasında yaşanan anlaşmazlık, bölgenin önde gelen isimlerinin yürüttüğü yapıcı görüşmeler sonucunda tatlıya bağlandı.

Barışın sağlanmasında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, bölgenin kanaat önderlerinden Hadi Kahraman ve Ahmet Karacadağ'ın yanı sıra il ve ilçe siyasi temsilcileri önemli rol oynadı.

Barış Yemeğinde Protokol ve Bölge Halkı Buluştu

Atılan barış adımlarının ardından Derik Karacadağ bölgesinde geniş katılımlı bir Barış Yemeği düzenlendi. Yemeğe; Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, çok sayıda bölge siyasetçisi, kanaat önderleri ve her iki aşiretin mensupları katıldı.

Uncu: 'Her Şeyin Başı Huzur ve Güven'

Programda konuşan AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, toplumsal huzurun önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

'İnsanlara faydalı olabilmek için ilk şart huzur ve güven ortamını sağlamaktır. Huzur ve güven olmazsa kalkınma olmaz, göç ve endişe olur. 'Barışta bereket vardır' anlayışıyla bugün burada iki ailemizi bir araya getirerek hem Derik ilçemize hem de bölgemize huzur getirdik.'

Konuşmasında bölgesel barışın ve bütünlüğün önemine değinen Uncu, sürecin tamamlanmasına katkı sunan milletvekillerine, kanaat önderlerine ve aşiret mensuplarına teşekkürlerini iletti.

Düzenlenen Barış Yemeği, yapılan dualar ve ailelerin bir araya gelerek el sıkışmasıyla son buldu.