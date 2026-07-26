İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 56,34'e düştü. Yaz aylarında yaşanan aşırı su tüketimi ve yağışların istenilen seviyede olmaması sebebiyle susuz günlerin habercisi oldu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 56,34'e düştü.

Yaz ayları, sıcak hava, su tüketimi ve kullanımının artması, yağışların istenilen seviyede olmaması nedeniyle yaşanan kuraklık belirtileri, barajlara yansıdı.

İstanbul'da barajlardaki su miktarının 491,46 milyon metreküp olduğu belirtilirken, İstanbul'un günlük su tüketim miktarı 3,8 milyon metreküp olduğu belirtildi. Buna göre, yağışların yağmaması durumunda 129 günlü suyu kaldı.