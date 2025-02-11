EBRD tarafından Yeşil Şehir ilan edilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 27 MW Solar Park projesi ile harcadığı enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Yeşil Şehirler programı kapsamında hibe ve kredi desteğiyle fonlanan 27 megavatlık (MW) Solar Park projesinin tamamının işletmeye alınması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, 3 farklı mahallede yürüttüğü çalışmalardan Deredüzü’nde 11 MW’lık tesisin saha çalışmalarını tamamlayarak tesisi devreye aldı. Doğanca’daki 6 MW’lık ve Köksalan’daki 10 MW’lık GES projelerinin ise 2025 yılı içerisinde devreye alınması planlanıyor.

Çevre dostu ve verimli projelerle Türkiye’nin enerji üretimine katkı sağlamayı amaçlayan büyükşehir, bu proje sayesinde yıllık 45 bin 800 MW elektrik üretmeyi ve 28 bin 458 ton karbondioksit salınımını engellemeyi hedefliyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, imzaladığı Başkanlar Sözleşmesi’ndeki 2050 yılına kadar karbon emisyonlarının yüzde 80 oranında azaltılması hedefine de bu projeyle önemli bir katkı sağlamayı amaçlıyor.