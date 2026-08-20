İzmir Büyükşehir Belediyesi, müzik ve sahne çalışmalarına ilgi duyan İzmirliler için yeni eğitim dönemini başlatıyor. Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan programlara başvuru yapmak isteyenler www.izmir.art adresini ziyaret edebiliyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de sanata ilgi duyan yurttaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonunda düzenlenen eğitimlere katılabiliyor.

Bu kapsamda Dünyanın Ritmi Eğitimi Master Class, Çok Sesli Kadınlar Korosu, Renkli Sesler Çocuk Korosu Ses ve Sahne Eğitimi ile Piyano Eğitimi için son başvuru tarihleri belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin programa alacağı farklı alanlardaki diğer eğitimlerin başvuru tarihleri, izbbkultursanat Instagram adresi üzerinden takip edilebilecek. Ücretsiz eğitimlere ilişkin ayrıntılı bilgiye 0232 294 21 57 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Kadınlar Korosu, Pembe Şen eğitmenliğinde 18 yaş üstü herkes için Fuar Gençlik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek. Son başvuru tarihinin 28 Ağustos olarak belirlendiği eğitimler, 7 Eylül Pazartesi başlayacak ve 18.00-21.00 saatleri arasında düzenlenecek. Seçmeler ise 31 Ağustos'ta 10.00-14.30 saatleri arasında Aziz Vukolos Kilisesi'nde yapılacak. 12 kişilik kontenjanın bulunduğu eğitimlerde seçmeler, iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada işitme sınavı var. İkinci aşamada ise kazanan katılımcılara gönderilecek bir eserin seslendirilmesi istenecek. İkinci aşama ile ilgili detaylı bilgi ilk aşamayı geçen katılımcılara koro şefi veya koristleri tarafından verilecek.

DÜNYANIN RİTMİ EĞİTİMİ MASTER CLASS

İzmir Büyükşehir Belediyesi Dünyanın Ritmi Eğitimi Master Class ise Hamdi Akatay eğitmenliğinde düzenlenecek. 15-45 yaş arası yurttaşların katılabildiği eğitimlerin son başvuru tarihi 1 Eylül olarak belirlendi. 14 Eylül'de başlayacak eğitimler, pazartesi günleri Kültürpark Gençlik Tiyatrosu'nda 15.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Renkli Sesler Çocuk Korosu Ses ve Sahne Eğitimi, Zuhal Sibel Güzel eğitmenliğinde 7-14 yaş arası katılımcılara yönelik Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM) 3 Ekim'de hayata geçirilecek. Eğitim saatleri ise 13.00-14.00 olacak. Son başvuru tarihinin 1 Eylül olarak belirlendiği eğitimlerin seçmeleri 24-25-26 Eylül tarihleri ve 10.00-16.00 saatleri arasında Konak hizmet binasında (Milli Kütüphane Caddesi No:33 Valilik ek hizmet binası Kat:3 Konak/İzmir) yapılacak.