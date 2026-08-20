Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), halkın sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla 20 ilçede yürüttüğü sondaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son iki yılda toplam 28 bin 37 metre derinliğinde sondaj gerçekleştirilirken, saniyede 1.236,2 litre debiye sahip yeni su kaynakları sisteme kazandırıldı.

BALIKESİR (İGFA) - Halkın sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla 20 ilçede sondaj çalışmalarını aralıksız sürdüren Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), son iki yılda 20 ilçede toplam 28 bin 37 metre derinliğinde sondajlar gerçekleştirerek, saniyede 1.236,2 litre debiye sahip yeni su kaynaklarını sisteme kazandırdı.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), iklim değişikliği ve kuraklıktan kaynaklanan su sorunlarına karşı içme suyu arzını güçlendirmek için 20 ilçede sondaj çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

2024 yılının Nisan ayından bu yana toplam 28 bin 37 metre derinliğinde sondaj çalışması gerçekleştiren BASKİ, saniyede 1.236,2 litre debiye sahip yeni su kaynaklarına ulaştı.

İl genelinde yürütülen sondaj çalışmalarıyla birçok mahallede yeni su kaynaklarını sisteme kazandırmaya devam ettiklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehrin geleceğine miras kalacak altyapı yatırımlarının devam edeceğini dile getirdi.

20 İLÇEDE 175 NOKTADA YENİ SU KAYNAKLARI OLUŞTURULDU

Başkan Akın'ın talimatlarıyla Balıkesir'in sadece bugünü için değil, geleceği için de yeni su kaynaklarını sisteme kazandıran Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), 20 ilçede toplam 175 ayrı noktada 28 bin 37 metre derinliğinde sondajlar gerçekleştirdi.

1236,2 litre debiye sahip yeni su kaynaklarıyla kentin su geleceği de güvence altına alınıyor. Bu kapsamda BASKİ'nin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Ayvalık'ta 34, Balya'da 4, Edremit'te 14, Erdek'te 6, Bandırma'da 2, Gönen'de 21, Kepsut'ta 4, Altıeylül'de 26, Bigadiç'te 6, Burhaniye'de 11, Gömeç'te 9, Havran'da 8, İvrindi'de 8, Karesi'de 9, Manyas'ta 8, Savaştepe'de 1 ve Susurluk'ta 4 noktada yeni su kaynakları için sondaj çalışması gerçekleştirildi.