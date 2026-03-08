Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Ayşegül Köse, babasının ormanda hayatını kaybetmesinin ardından ailesinin geçimini sağlamak için motorlu testereyi eline aldı. Erkek egemen olarak bilinen orman işçiliğinde çalışan Köse'nin azmi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dikkat çekti.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Mengen köyünde yaşayan 27 yaşındaki Ayşegül Köse, yaşam mücadelesiyle takdir topluyor.

Babasının ormanda çalıştığı sırada üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ailesinin geçim yükünü üstlenen Köse, erkek egemen bir meslek olarak bilinen orman işçiliğine adım attı.

Motorlu testere ve baltasını eline alarak babasından kalan mesleği sürdüren genç kadın, kesim ve taşıma gibi ağır işleri bizzat yapıyor. Günün büyük bölümünü ormanda erkek işçilerle birlikte çalışarak geçiren Köse, azmi ve kararlılığıyla dikkat çekiyor.

Babasının haklarının kaybolmaması için mesleki yeterlilik belgesi de alan Köse, ormanda kesim ve taşıma işlerini profesyonel olarak yürütüyor.

Yaşadıklarını anlatan Ayşegül Köse, babasının vefatının ardından ailesine bakabilmek için çalışmak zorunda kaldığını söyledi. Köse, 'Babam ormanda çalışırken hayatını kaybetti. Ailemin geçimini sağlamak için ben çalışıyorum' dedi.

Zorlu çalışma koşullarına rağmen mesleğini sürdürmeye kararlı olan Ayşegül Köse'nin hikâyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların hayatın her alanındaki mücadelesini bir kez daha gözler önüne serdi.