İzmir'de Bornova Belediyesi’nin ev sahipliğinde Dramalılar Köşkü’nde açılan “Gazi Paşa’nın Bornova’sı Fotoğraf Sergisi”, Atatürk’ün ilçeyle kurduğu tarihi bağları gözler önüne seriyor.İZMİR (İGFA) - Kent Tarihçisi Altan Altın’ın uzun yıllara dayanan arşiv çalışmalarıyla hazırlanan sergi, daha önce hiç görülmemiş 11 fotoğraf ve 15 gazete kupüründen oluşuyor.

ARŞİVLERDEN ÇIKAN BELGELER BORNOVA’NIN TARİHİNE IŞIK TUTTU

Kent Tarihçisi Altan Altın, uzun yıllara dayanan arşiv araştırmaları sonucu hazırlanan serginin Atatürk’ün Bornova’ya verdiği önemi bir kez daha gösterdiğini söyledi. Atatürk’ün, İzmir’in kurtuluş sürecinde Batı Cephesi Karargâhı’nın Bornova’da bulunması nedeniyle neredeyse her gün ilçeye geldiğini vurgulayan Altın, “Atatürk ayrıca Bornova’da bir Ziraat Mektebi kurulmasını bizzat istemiştir. İzmir’e her gelişinde mutlaka bu okulu ziyaret etmiştir. Bu sergi, o tarihe ışık tutan belge ve fotoğrafların bir ürünüdür” dedi.

“ATATÜRK’Ü BORNOVA’DA HATIRLAMAK GURUR VERİCİ”

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Duygu Bölük, serginin İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül etkinlikleri kapsamında açılmasının büyük bir anlam taşıdığını belirterek, “Atatürk’ün İzmir ve Bornova için taşıdığı değeri bu sergi aracılığıyla hatırlamak gurur verici. Bu kıymetli çalışmayı bizlerle buluşturan Altan Altın’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

19 EYLÜL’E KADAR ZİYARETE AÇIK

8–19 Eylül 2025 tarihleri arasında açık kalacak sergi, 11 fotoğraf ve 15 gazete kupüründen oluşuyor. Daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış fotoğrafların yer aldığı sergide, Bornova Ziraat Mektebi’nin bahçesinden kareler ve Atatürk’ün az bilinen görüntüleri İzmirlilerle buluşuyor. Bornovalıların yoğun ilgi gösterdiği sergi, Atatürk’ün Bornova günlerine ışık tutuyor.