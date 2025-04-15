Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) genel kurulunda uzun yıllar başkanlık yapan Celal Toprak oy birliğiyle Onursal Başkanlığa getirildi. Seçim sonrası alkışlarla kürsüye gelen Toprak, tüm EGD üyelerine teşekkür etti ve “EGD’de vefa bir semt adı olmanın ötesinde bir anlam taşıyor” dedi. Aynı zamanda Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı da olan Toprak EGD’nin kurucu başkanı olarak da biliniyor.

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Genel kurulda Hasan Arslan’ın beyaz listesi seçimi kazanırken yönetime de yeni isim olarak Türkiye’de İş Dünyası dergisi Yazı İşleri Müdürü Hüsne Pamuk katıldı.

EGD üyeleri, Celal Toprak’ın onursal başkanlığında derneğin daha da güçleneceğine ve ekonomi gazeteciliği alanında yeni projelere imza atılacağına olan inançlarını dile getirdi. Bu seçim, dernek üyeleri arasında birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirirken, yeni dönemin heyecanını da beraberinde getirdi.


EGD YÖNETİM KURULU

EGD’nin yönetim kurulu listesi aşağıdaki şekilde sıralandı:

Yönetim Kurulu (Asil)

    Hasan Arslan
    Recep Erçin
    Barış Ergin
    Sibel Atik
    Murat Gülderen
    Rahim Ak
    Gülay Sarıkaya Yücel
    Aysel Yücel
    Serkan Arman
    Deniz Bilici
    Hüsne Pamuk

Yönetim Kurulu (Yedek)

    Sayime Başçı
    Yavuz Müftüoğlu
    Kaan Zenginli
    Şuayip Alabay
    Rıfat Fırat
    Mehmet Filoğlu
    Hande Berktan
    Sevilay Çoban
    Ferhat Polat
    İmam Güneş
    Fırat İpek

Denetim (Asil)

    Taylan Büyükşahin
    Ali Yıldırım
    Oya Yılmaz
    Gündüz Üç
    Fikri Türkel

Denetim (Yedek)

    Veysel Ağdar
    Meryem İlke Canpolat
    Belce Örü
    Şehnaz Demirdal
    Ömer Kılıç

Onur Kurulu (Asil)

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    Faruk Erdem
    Hamit Varol
    Talip Yılmaz
    Yılmaz Yıldız
    Mehmet Uluğtürkan

Onur Kurulu (Yedek)

    Sedat Yılmaz
    Meliha Okur
    Mustafa Kemal Çolak
    Metin Can
    Engin Çağlar

Editör: MURAT AYDIN