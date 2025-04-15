Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) genel kurulunda uzun yıllar başkanlık yapan Celal Toprak oy birliğiyle Onursal Başkanlığa getirildi. Seçim sonrası alkışlarla kürsüye gelen Toprak, tüm EGD üyelerine teşekkür etti ve “EGD’de vefa bir semt adı olmanın ötesinde bir anlam taşıyor” dedi. Aynı zamanda Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı da olan Toprak EGD’nin kurucu başkanı olarak da biliniyor.
Genel kurulda Hasan Arslan’ın beyaz listesi seçimi kazanırken yönetime de yeni isim olarak Türkiye’de İş Dünyası dergisi Yazı İşleri Müdürü Hüsne Pamuk katıldı.
EGD üyeleri, Celal Toprak’ın onursal başkanlığında derneğin daha da güçleneceğine ve ekonomi gazeteciliği alanında yeni projelere imza atılacağına olan inançlarını dile getirdi. Bu seçim, dernek üyeleri arasında birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirirken, yeni dönemin heyecanını da beraberinde getirdi.
EGD YÖNETİM KURULU
EGD’nin yönetim kurulu listesi aşağıdaki şekilde sıralandı:
Yönetim Kurulu (Asil)
Hasan Arslan
Recep Erçin
Barış Ergin
Sibel Atik
Murat Gülderen
Rahim Ak
Gülay Sarıkaya Yücel
Aysel Yücel
Serkan Arman
Deniz Bilici
Hüsne Pamuk
Yönetim Kurulu (Yedek)
Sayime Başçı
Yavuz Müftüoğlu
Kaan Zenginli
Şuayip Alabay
Rıfat Fırat
Mehmet Filoğlu
Hande Berktan
Sevilay Çoban
Ferhat Polat
İmam Güneş
Fırat İpek
Denetim (Asil)
Taylan Büyükşahin
Ali Yıldırım
Oya Yılmaz
Gündüz Üç
Fikri Türkel
Denetim (Yedek)
Veysel Ağdar
Meryem İlke Canpolat
Belce Örü
Şehnaz Demirdal
Ömer Kılıç
Onur Kurulu (Asil)
Faruk Erdem
Hamit Varol
Talip Yılmaz
Yılmaz Yıldız
Mehmet Uluğtürkan
Onur Kurulu (Yedek)
Sedat Yılmaz
Meliha Okur
Mustafa Kemal Çolak
Metin Can
Engin Çağlar