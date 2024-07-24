HND Yatırım Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hande Yörükoğlu, önümüzdeki süreçte artık faiz indirimi beklentisine girildiğini, bu durumun kredilere olumlu yansımasıyla birlikte bir süredir gerileyen gayrimenkul sektöründe bir atağa neden olabileceğini belirtti.BURSA (İGFA) - Uzun süredir yüksek enflasyonla mücadele eden Türkiye’de faiz oranlarının da artmasıyla birlikte krediye ulaşmak zorlaşmış bu da başta gayrimenkul olmak üzere bir çok sektörü olumsuz etkilemişti.

Ancak önümüzdeki dönemde artık merkez bankasının faiz indirimi kararına gideceği beklentisinin giderek artmasına dikkat çeken HND Yatırım Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hande Yörükoğlu, bu durumun bir sonraki adımını ise kredilere olumlu yönde yansıması olarak değerlendirdi.

Yörükoğlu, “Bu durumda ise gayrimenkul piyasası atağa geçecektir. Buna hazırlıklı olmakta fayda var. Bu durumlardan bağımsız yeni yüzyıl bize pandemiyle birlikte, doğada olmanın kıymetini hatırlattı. Felsefik bir yaklaşımla bir kere olanın tekrar etme özelliği olduğunu hatırımıza getirirsek, toprak yatırımı yapmanın tüm yüzyıllardan daha önemli hale geldiğini de fark etmekte yarar var. Geriye sadece doğru arz ve talebi buluşturmak kalıyor” şeklinde konuştu.