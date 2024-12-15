Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK, öğrencileri sanatla, meslekle ve kendi yeteneklerinin keşfiyle tanışıyor. SAMEK mutfak atölyesine misafir olan öğrenciler, mutfak konusunda önemli bir deneyim kazandı.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir BelediyesiKültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından binlerce kişinin meslek sahibi olduğu Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (SAMEK) aynı zamanda öğrencileri sanat ve zanaatla buluşturuyor.

SAMEK’inmutfak atölyesinin son konukları Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Vakıf Koleji öğrencileri oldu.

Gençler mutfakta “Butik Çikolata Yapımı” ve“Aşçı Çırağı Eğitimi” ile “Türk ve Dünya Mutfağı Pasta ve Hamur İşleri” atölyelerine katıldı, unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Sakarya’da düzenlediğiworkshoplar ile gençlere yeni bakış açıları kazandıran Büyükşehir, bu misafirperverlikle geleceğin gastronomi duayenlerinin kendilerini keşfetmesine imkân tanıdı.

Gençler uzman isimler eşliğindemini pizza, cupcake ve kurabiye hazırladı, sunumlarını gerçekleştirdi.