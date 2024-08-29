Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kentin tescilli lezzetlerini dünyaya tanıtmak amacıyla bu yıl 3’üncüsünü düzenleyeceği Gastronomi Festivali’ne geri sayım sürüyor. 13-14-15 Eylül tarihlerinde ‘Damağımdaki Bursa’ temasıyla düzenlenecek festival öncesinde ilçe ilçe gezerek Bursa’nın eşsiz lezzetlerini tanıtan ‘Gastronomi Tırı’, bugüne kadar Osmangazi, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Keles, Orhangazi, Karacabey ve İnegöl’de ünlü şefleri vatandaşlarla buluşturarak damaklarda unutulmaz tatlar bıraktı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın sahip olduğu zengin mutfak kültürünü turizme kazandırmak ve dünyaya açmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Damağımdaki Bursa’ temasıyla düzenlenecek olan 3. Gastronomi Festivali’ne 13-14-15 Eylül tarihlerinde Merinos Park ev sahipliği yapacak. Bu yıl uluslararası katılımla gerçekleşecek Festival, konserler, yarışmalar, ünlü şeflerle söyleşiler gibi birbirinden renkli içerikleriyle Bursalılara unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Lezzet şöleninin heyecanı ise ‘Gastronomi Tırı’ ile günler öncesinden kenti sardı. Festival öncesinde Bursa’nın lezzetlerini ilçelerle buluşturmak ve Bursalıları festivale davet etmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ tarafından hazırlanan ‘Gastronomi Tırı’, bugüne kadar Osmangazi, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Keles, Orhangazi, Karacabey ve İnegöl’e uğradı. Şef Dr. Esat Özata ve usta şefler tarafından Bursa’nın tescilli lezzetlerinin hikayelerinin anlatıldığı, püf noktalarının gösterildiği buluşmalara, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız, Bursa Kültür AŞ Genel Müdürü Yankı İçöz katılırken vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Damaklarda unutulmaz tatlar bırakan tescilli lezzetleri tatma imkanı da bulan Bursalılar, Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü ve Şef Dr. Aysel Gürel Gastro Müzik Korosu konserleriyle de eğlenceli anlar yaşadı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Bursa Gastronomi Festivali’nde birçok yeniliği Bursalılarla buluşturacaklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız, festivalin bu yıldan itibaren uluslararası düzeyde yapılacağını açıkladı. Etkinliğe kardeş şehirlerden de katılım olacağını belirten Işıkyıldız, farkındalık çadırları kurularak sokak hayvanları için yapılan çalışmaların da paylaşılacağını ifade etti. Bursa'nın köklü firmalarının de festivalde yer alacağını dile getiren Işıkyıldız, üç gün sürecek programda sadece Bursa’ya özgü ürünlerin olacağını söyledi. Festivalde üreten kadınların coğrafi işaretli ürünlerinin ve unutulmaya yüz tutmuş Bursa mutfağı örneklerinin sunulacağını belirten Işıkyıldız, tüm gastronomi tutkunlarını 13-14-15 Eylül tarihleri arasında Merinos Park’a beklediklerini dile getirdi.

