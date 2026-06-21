Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Hatay'da düzenlenen programda Türk mutfağının kültürel miras, kamu diplomasisi ve uluslararası tanıtımdaki rolü masaya yatırıldı. Panel, çalıştay, mutfak atölyeleri ve kültürel gezilerle desteklenen etkinlikte Hatay'ın gastronomi zenginliği ulusal ve uluslararası katılımcılara tanıtıldı.

HATAY (İGFA) - İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Hatay'da gerçekleştirilen kapsamlı programda, Türk mutfağının kültürel diplomasi ve uluslararası tanıtımdaki stratejik rolü ele alındı.

Türk mutfağının yalnızca yemek kültüründen ibaret olmadığı, tarihsel hafızayı, kültürel etkileşimi ve medeniyet birikimini taşıyan önemli bir unsur olduğu vurgulanan etkinliklerde panel, çalıştay, mutfak atölyeleri, tadım etkinlikleri ve kültürel gezi programları düzenlendi. Programa kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, yerel yönetim yetkilileri, sektör temsilcileri, basın mensupları ve sosyal medya içerik üreticileri katıldı.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda gastronomi alanında yer alan Hatay'da, Tarihî Meclis Binası'nda düzenlenen programda Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan gönderdiği video mesajda Türk mutfağının medeniyetler arasında köprü kuran güçlü bir kültürel miras olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, Türk mutfağının Türkistan'dan Anadolu'ya uzanan tarihi yolculuğunda farklı kültürlerden beslenerek eşsiz bir gastronomi mirasına dönüştüğünü ifade etti.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran da mesajında Hatay'ın tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan zengin yapısının mutfak kültürüne de yansıdığını belirterek, kentin gastronomi turizmi açısından Türkiye'nin en önemli destinasyonlarından biri olduğunu vurguladı.

Program kapsamında düzenlenen 'Hatay'da Gastrodiplomasi: Sofra ve Miras' başlıklı panelde, Türk mutfağı ve Hatay'ın gastronomi değerleri kültürel diplomasi, ulus markalaması ve kamu diplomasisi perspektifinden değerlendirildi. Panelde, Hatay'ın çok kültürlü yapısının mutfak kültürüne etkileri, coğrafi işaretli ürünlerin uluslararası tanıtımı, gastronomi turizminin geliştirilmesi ve Türk mutfağının küresel ölçekte daha görünür hale getirilmesine yönelik stratejiler ele alındı.

İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre 'Hatay için Gastrodiplomasi Modeli ve İş Birliği Mekanizmaları' çalıştayında ise kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi, özel sektör ve medya temsilcileri bir araya gelerek Türkiye'ye özgü sürdürülebilir bir gastrodiplomasi modelinin oluşturulmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Program kapsamında yerli ve yabancı gazeteciler ile sosyal medya içerik üreticileri, Hatay'ın tarihi ve gastronomik değerlerini yerinde deneyimleme fırsatı bulurken, Antakya Gastronomi Çarşısı'nda düzenlenen mutfak atölyelerinde geleneksel üretim teknikleri tanıtıldı.