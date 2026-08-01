İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, 27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Gösterisi'ne ev sahipliği yaptı. Yaşam Vadisi'nde gerçekleşen etkinlikte Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Brezilya, Dağıstan, Polonya ve Avusturya'dan gelen halk dansları ekipleri, farklı kültürlerin ritmini Beylikdüzü'ne taşıdı.

İSTANBUL (İGFA) - 27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen 'Uluslararası Halk Dansları Gösterisi' Beylikdüzü Belediyesi ev sahipliğinde Yaşam Vadisi 1. Etap 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde renkli anlara sahne oldu. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen halk dansları toplulukları, geleneksel kostümleri ve özgün koreografileriyle izleyenleri kültürler arası bir yolculuğa çıkardı.

Dünya Halk Dansları Beylikdüzü'nde Buluştu

Etkinlikte; Bulgaristan, Brezilya, Dağıstan, Polonya ve Avusturya'dan gelen ekiplerin yanı sıra Beylikdüzü Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu ekipleri de sahne aldı. Farklı ülkelerin müzik ve dans performansları, Yaşam Vadisi'ni dolduran vatandaşlardan büyük alkış alırken keyifli ve unutulmaz bir deneyim yaşattı. Program, Beylikdüzü Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi protokolünün dans gruplarının temsilcilerine yaptığı çiçek ve hediye takdimiyle sona erdi.