Cumhuriyet tarihinin karalarda gerçekleşmiş en büyük petrol keşfi olan Gabar’da, Ankara-İstanbul kadar yol yapıldı.ANKARA (İGFA) - Bir dönem terör eylemleriyle anılan Gabar Dağı, 2021 yılında gerçekleştirilen petrol keşfiyle birlikte yeni bir çehreye kavuştu. Bugün, 41 kuyuda günlük 45 bin varil üretim yapan bölge, Şırnak’ı bir çekim merkezi haline getirirken 3 bin kişiye istihdam imkânı sağladı.

Yılın hemen hemen her dönemi karlı bölgelerin olduğu, zorlu arazi şartlarında petrolün bulunması kadar üretilerek ticarileştirilmesi de büyük bir operasyonu gerektiriyor. Bu operasyonun en büyük ayağını da ulaşım altyapısı oluşturuyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdeyi vermesinin ardından üretim için çalışmalara başladıklarını belirterek “Bölgedeki tüm ekiplerin koordineli bir şekilde çalışma için lojistik çok önemli bir unsurdu. Ekipmanların, iş makinelerinin ve kulelerin tespit ettiğimiz kuyulara götürülmesi ve sonrasında da üretilen petrolün transfer için bu konuya özel önem verdik.” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre TPAO çalışanları, saha içerisinde bulunan köylerde yaşayanlar, güvenlik güçleri ve çalışmalara destek olan alt işverenleri kapsayacak şekilde bütüncül bir bakış açısıyla bir ulaşım altyapısı hazırladıklarını ifade eden Bakan Bayraktar, “Gabar’ın can damarını bu ulaşım altyapısı oluşturuyor. Stratejik yol ağımız, yaklaşık 2 yılda 480 kilometreye ulaşmış durumda. Elbette saha geliştirme çalışmalarına bağlı olarak bu ağı daha da geliştireceğiz.” dedi.

Gabar’daki yol inşası sırasında transferi sağlanacak petrolün yanı sıra bölgenin coğrafi ve iklim koşulları da dikkate alındı. Ana arter yollarda asfalt; lokasyon, güvenlik ve bağlantı yollarında ise beton kaplama tercih edildi.

1850 rakıma kadar yapılan yolların kalınlığında iklim ve güvenlik şartları hesaba katıldı.

Beton yollar ise, 20 santimetre, asfalt yollar da 63 santimetre olarak planlandı.