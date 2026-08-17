Kocaeli İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Serdar Mahallesi Bahri Sokak ve Çayır Sokak'ta gerçekleştirdiği çalışmalarla bölgedeki ulaşım koşullarını iyileştirdi.
KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kent genelinde vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü, Serdar Mahallesi'nde beton merdiven ve parapet duvar çalışması gerçekleştirdi.
BAHRİ SOKAK'A 60 METRE BETON MERDİVEN
Bahri Sokak'ta yokuşlu alanda ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 60 metre uzunluğunda beton merdiven yapıldı. Çalışma kapsamında ayrıca 30 metre uzunluğunda betonarme duvar imalatı gerçekleştirildi. Bahri Sokak'taki çalışmalarda toplam 60 metreküp beton kullanıldı.
ÇAYIR SOKAK'TA 25 METRE PARAPET DUVAR
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Serdar Mahallesi Çayır Sokak'ta ise 25 metre uzunluğunda parapet duvar çalışması yaptı. Çalışmada 5 metreküp beton kullanıldı.