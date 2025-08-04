Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 10-14 Temmuz 2025 tarihleri arasında Edirne’de düzenlenen ve 15 ülkeden 1130 sporcunun katıldığı 8’inci Açık Balkan Wushu Şampiyonası’nda dereceye giren ERVA Sağlık Spor Kulübü sporcularını makamında kabul etti.Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA ) - Uluslararası arenada önemli başarılar elde eden Kayseri’nin gururu ERVA sporcuları, şampiyonadan 5 birincilik, 3 ikincilik ve 3 üçüncülükle döndü. Büyük bir başarıya imza atan genç sporcular, antrenörleri ve aileleriyle birlikte Vali Gökmen Çiçek’in tebriklerini kabul etti.

Ziyarette konuşan Vali Çiçek, “17 sporcuyla katıldığımız bu önemli şampiyonada 5 Balkan şampiyonluğu elde ettik. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, onların kıymetli ailelerini ve fedakâr antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyorum” dedi.

“ERVA'DAN ŞAMPİYONLAR ÇIKACAK DEMİŞTİK”

Vali Çiçek, sözlerinin devamında ERVA Spor Okulları'nın Kayseri'deki gençler için ne denli önemli bir imkân sunduğuna dikkat çekerek, “Ailelerimizin ve çocuklarımızın ERVA Spor Okulları'na sahip çıktığını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bu destek sürdükçe daha nice şampiyonlar yetişeceğine yürekten inanıyorum. ERVA’dan şampiyonlar çıkacağını daha önce de ifade etmiştik. Bu başarılar artarak devam edecek” diye konuştu.

Kabul programına İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, ERVA Sağlık Spor Kulübü Başkanı ve Koordinatörü Mehmet Akif Şenberber, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Levent Kaşikan ile kulüp antrenörü Nurten Kurt da katıldı.