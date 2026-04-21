Türk müziğinin güçlü sesi Ahmet Şafak, Bakü konserinde 'Azerbaycan Türkiye' ile sahneye çıkarken, 'Karabağ' performansı salonda duygusal anlar yaşattı.

AZERBAYCAN (İGFA) - Usta sanatçı Ahmet Şafak, Bakü'de verdiği konserde yoğun ilgiyle karşılandı. Sözü ve müziği kendisine ait 'Azerbaycan Türkiye' eseriyle sahneye çıkan Şafak, program boyunca sevilen birçok eserini seslendirdi.

Konserde 'Ayyıldız Kolye', 'Olsun', 'Yalnızkurt', 'Memleket Meselesi' ve 'Reisler de Sever' gibi parçalar izleyicilerden büyük alkış alırken, 'Karabağ' şarkısı salonda duygusal anlara sahne oldu. Sanatçı ayrıca Azerbaycan'a özel olarak Kiziroğlu ve Bugün Ayın Üçüdür gibi eserleri de yorumladı.

Sabir Rüstemhanlı'na ait 'Vatan Adam' şiirini besteleyerek ilk kez Bakü'de seslendiren Şafak, izleyicilere sürpriz yaptı.

Konser boyunca sahneden inerek seyircilerin arasına karışan sanatçı, hayranlarıyla fotoğraf çektirip şarkılara eşlik ederek samimi anlar yaşattı.

Türkiye-Azerbaycan dostluğuna sık sık vurgu yapan Ahmet Şafak, daha önce Azerbaycan Devlet Filarmoni Salonu'nda konser veren ilk Anadolu Türk sanatçısı olmuş ve 2014 yılında Terakki Nişanı'na layık görülmüştü.

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise sahnede bulunan bir Karabağ gazisi ile kurulan diyalog oldu. Sanatçının gaziyi sahneye davet ederek gerçekleştirdiği sohbet, salonda büyük alkış topladı.

Konserin ardından açıklama yapan Şafak, Azerbaycan'a duyduğu özlemi dile getirerek, 'Aşkın ve vatanın şarkılarını Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte söyledik' dedi.

Gecede Azerbaycan Milletvekili Tenzile Rüstemhanlı, Sabir Rüstemhanlı ve Arzu Erdem gibi çok sayıda davetli de konseri takip etti.