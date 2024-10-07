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"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

MSB'nin resmi kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: