Karadeniz Bölgesi’nde, özellikle fındık üreticilerinin korkulu rüyası haline gelen kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen mücadele hız kesmeden devam ediyor. Giresun, Ordu ve Trabzon’da tarım alanlarına ciddi zarar veren bu zararlıya karşı kimyasal ve biyolojik mücadele çalışmaları, devlet ve yerel kurumların iş birliğiyle kararlılıkla sürdürülüyor.Arda Şaru / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Giresun’da kahverengi kokarcanın popülasyonu giderek artıyor ve zararlının fındık üretimi yapılan tüm ilçelerde yoğun olarak tespit edildiği bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yönlendirmesiyle yerel tarım müdürlükleri ve ziraat odaları, hem biyolojik hem de kimyasal mücadele yöntemlerine başvuruyor. Geçen yıl üç bölgede tespit edilen zararlı, bu yıl sahil şeridindeki ilçelerde daha yoğun bir şekilde görüldü.

Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınan bilgilere göre, 2023 yılından bu yana yaklaşık 4 bin 305 kişiye zararlıyla mücadele eğitimi verildi. Ayrıca zararlının yoğun olduğu bölgelere 975 feromon tuzak yerleştirildi. Bakanlık bünyesindeki Fındık Araştırma Enstitüsü’nde üretilen 5 bin samuray arısı ise biyolojik mücadele kapsamında doğaya salındı. Giresun genelinde bugüne kadar 23 bin samuray arısı salınmış durumda.

UZUN VADELİ STRATEJİLER

Önümüzdeki yıl, kahverengi kokarcanın yumurta bıraktığı dönemde daha etkin bir biyolojik mücadele planlanıyor. Haziran ayında yapılacak salınımın iki katına çıkarılması ve mekanik, biyoteknik, biyolojik, kimyasal yöntemlerin bir arada uygulanması hedefleniyor.

Giresun Valiliği koordinesinde yapılan toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, tarım müdürlükleri ve diğer paydaşlar iş birliğinde, zararlının kışı geçirdiği ev, ahır ve samanlıklarda yoğun ilaçlama çalışmaları başlatılacak. Bu çalışmalar hava sıcaklıklarının düşmesiyle hız kazanacak ve ilkbahar aylarında da devam edecek.

"FINDIK ÜRETİCİLERİNİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

Ziraat Mühendisleri ise, kahverengi kokarcaya karşı yürütülen mücadelenin önemini vurgularken, "Kahverengi kokarca fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününe büyük zararlar veriyor. Zararlıyla mücadelede biyolojik yöntemlerin önemi büyük. Özellikle samuray arısının kullanımı, kimyasal müdahalelerin tarım ürünlerine ve çevreye verdiği zararı en aza indirme konusunda oldukça etkili bir çözüm sunuyor. Ancak bu mücadelenin uzun vadeli ve sürdürülebilir olması gerekiyor. Çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi ve mekanik mücadele yöntemlerinin daha geniş alanlarda uygulanması, bu zararlıya karşı başarı sağlamada kritik rol oynayacak" ifadelerine yer veriyor.

Ayrıca, devlet desteğinin ve yerel iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, "Üreticilerimizin bu mücadeleye aktif katılımı ve devletin sağladığı destekler sayesinde, kahverengi kokarcadan kaynaklanan zararlar minimuma indirilebilir" diyorlar.

MÜCADELE SÜRÜYOR

Karadeniz Bölgesi’nde fındık üreticilerini yakından ilgilendiren kahverengi kokarca zararlısına karşı devletin ve çiftçilerin mücadelesi hızla devam ediyor. Gerek biyolojik gerekse kimyasal yöntemlerin birlikte kullanıldığı bu kapsamlı mücadele sayesinde, fındık ve diğer tarım ürünlerindeki kayıpların azaltılması hedefleniyor.