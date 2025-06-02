Filipinler’den gelen seyahat acentecileri ve influencerlar, Konya’nın tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından gördü.KONYA (İGFA) - Konya’yı çok beğendiklerini belirten misafirler, ülkelerine döndüklerinde şehrin tanıtımını yapacaklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın uluslararası alanda tanınırlığını ve bilinirliğini artırmak için farklı ülkelerden turizm heyetlerini ağırlamaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle düzenlenen tanıtım programı kapsamında Filipinler’den gelen 5 seyahat acentesi ve 2 influencer Konya’nın tarihi ve kültürel zenginlilerini yakından gördü.

Üç gün süren tanıtım programının ilk gününde konuklar, tanıtım gezisinin önemli duraklarından biri olan yaklaşık 10 bin yıllık Çatalhöyük’te bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’ni de gezen Filipinli acenta temsilcileri, burada Konyalı turizm profesyonelleriyle katıldıkları toplantıda iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

İkinci günde; Buğday Pazarı, Tarihi Bedesten, Türbeönü Çarşıları, Tarihi Obrukhan Müze Otel, Obruk Gölü, Akyokuş Kasrı, Tropikal Kelebek Bahçesi’ni ziyaret eden heyet son günde ise Karatay Medresesi, Dar’ül Mülk Sergi Sarayı, Alaaddin Camii, Meram Yaşam Kültürü Müzesi ve Japon Parkı’nı gezdi.

Konya hakkında görüşlerini paylaşan Filipinli misafirler, şehirle ilgili edindikleri deneyimin oldukça heyecan verici olduğunu söyledi. Konya’nın güzelliklerini ülkelerine döndüklerinde anlatarak şehrin tanıtımını yapacaklarını kaydeden heyet, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.