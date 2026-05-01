Çılgın Sayısal Loto 'Milyonerler Festivali' boyunca toplamda garanti ekstra 100 milyon TL ikramiye kazandıracak!

İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto'da 2-23 Mayıs tarihleri arasındaki çekilişler oyunseverlerin şansına şans katacak ve her çekiliş büyük ikramiyenin altındaki kategorilere garanti, ekstra 10 milyon TL ikramiye kazandıracak. 'Milyonerler Festivali' boyunca yapılacak 10 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde, oyunseverlere toplamda garanti ekstra 100 milyon TL ikramiye dağıtılacak.

Büyük ikramiye tutarının 942 milyon 982 bin 74 TL'ye ulaştığı Çılgın Sayısal Loto'da 23 Mayıs'a kadar devam edecek çekilişlerde 6 bilenler her zamanki gibi büyük ikramiyeyi kazanırken, 5+1 bilenler kazandıkları ikramiyeye ilave 10 milyon TL kazanacak. 5+1 bilen çıkmazsa ekstra 10 milyon TL 5 bilenlere, 5 bilen çıkmazsa 4 bilenlere, 4 bilen çıkmazsa ise 3 bilenlere dağıtılacak.

2-23 Mayıs tarihleri arasında oyunseverlere verilecek toplam 100 milyon TL ekstra ikramiye ile Milyonerler Festivali'nde birçok kazanan olacak.

18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto'da her kolonun fiyatı ise 25 TL. SüperStar sayısını oynamak ise 15 TL.