Sürdürülebilir ve pratik ulaşım için mükemmel bir seçenek olarak yollara çıkan, eğlenceli ve renkli İtalyan stilini yansıtan Topolino’da, Connect bağlanabilirlik uygulaması sunulmaya başlanıyor.

BURSA (İGFA) - FIAT, sürdürülebilir ve en iyi müşteri deneyimine yönelik mobilite çözümleri geliştirmeye devam ediyor. Markanın yenilikçi duruşunu, renkli, eğlenceli, pratik hayat tarzını ve saf İtalyan stilini yansıtan yüzde yüz elektrikli Topolino, şimdi de Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı bağlanabilirlik uygulaması olan Fiat Connect ile uyumlu hale geldi.

Mikromobilite dünyasında bağlanabilirlik uygulamasına sahip ilk araç olan Topolino, otomobil ile sürücüyü birbirine bağlayan bu teknolojiyle müşteri deneyimini ayrıcalıklı bir boyuta taşıyor. Topolino, Fiat Connect'in sunduğu bağlanabilirlik özellikleriyle artık “hem çok güzel hem de çok akıllı bir şey” sloganını yansıtıyor.

TOPOLİNO KULLANICILARI, FİAT CONNECT’İN AYRICALIKLARINDAN YARARLANABİLECEKLER

Topolino kullanıcıları, Connect uygulamasıyla bağlanabilirlik teknolojisinin sunduğu ayrıcalıklardan ve hayatlarını kolaylaştıracak birçok akıllı çözümden yararlanabilecekler. Kullanıcılar, Connect uygulaması üzerinden araçlarının konumunu telefonlarından takip edebilecek, mevcut batarya seviyesini ve kalan menzili görebilecek, araçları çekilirse anında bildirim alabilecek, güvenli sürüş için gerekli hız ve mesafe limitleri belirleyebilecek, geçmiş yolculuklarını da detaylı şekilde görüntüleyebilecekler. Ayrıca, kaza riski yüksek bölgelerde çok daha dikkatli ve güvenli bir sürüş için Kaza Kara Nokta uyarı bildirimi alarak, konum hakkında önden bilgi sahibi olacaklar. Herhangi bir arıza durumunda da anında bildirim alabilecek ve servis randevularını da online olarak kolayca oluşturabilecekler. Topolino kullanıcıları, yakınlardaki akaryakıt istasyonu veya otopark gibi lokasyonların bulunması, Sürüş Skoru uygulaması ile sürüş performansının değerlendirilmesinin yanı sıra Araç Sağlığı sayfası ile de Topolino’larının durumunu kontrol edebilecekler.

Dileyen Topolino kullanıcılarının satış sonrası çözümler kapsamında FIAT servislerinden sahip olabileceği Connect uygulaması, Topolino’yu Vakkorama mağazalarından satın alan müşterilere ücretsiz olarak hediye ediliyor.