FIAT Professional, haziran ayı boyunca yeni bir hafif ticari araç almak isteyen kullanıcılara, Fiat Fiorino, Doblo, Ducato, Scudo ve Ulysse modelleri için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Kampanya kapsamında, yüzde 0 faizli kredi imkanı, araç fiyatının tamamına yüzde 2,99 kredi fırsatı ve nakit alımlarda fiyat avantajlarına kadar model bazında farklılaşan seçenekler sunuluyor.BURSA (İGFA) - FIAT’ın az yakan, cep yakmayan ve 754.900 TL ile segmentinin en uygun fiyatlı aracı olan Fiorino Eko LPG’ye haziran ayında peşinatsız, tamamına 12 ay ve yüzde 2,99 kredi ile sahip olunabiliyor. Tercihini faizsiz alımdan yana kullanmak isteyenler ise alternatif olarak 250 bin 12 ay yüzde 0 faiz seçeneğinden yararlanabiliyor. FIAT Professional’ın pratikliği, düşük kullanım maliyetlerini ve konforu bir arada sunan modeli Fiorino, Cargo ve Combi gövdelerinin dizel motor seçenekli versiyonlarında ise 200 bin TL’ye kadar 12 ay vade ile yüzde 0 faizli kredi kullanım olanağı bulunuyor.

YENİLENEN DOBLO COMBİ’DE 250 BİN TL’YE 12 AY YÜZDE 0 FAİZ AVANTAJI

Geçtiğimiz ay yenilenen ve yeni ileri sürüş destek sistemleri, güvenlik öğeleri ve teknoloji özellikleriyle donatılan Fiat Doblo’ya ise 250 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânı ile sahip olunabiliyor. Yeni Doblo Combi 1 milyon 64 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca kredi kampanyası yerine nakit alımı tercih edenler için 75 bin TL tutarında indirim sunuluyor.

ULYSSE, SCUDO VE DUCATO’DA DÜŞÜK FAİZ FIRSATI VEYA NAKİT ALIM AVANTAJLARI

FIAT Professional’ın ay sonuna dek sürecek satış kampanyasında 8+1 ev konforuna sahip otomobil ruhsatlı modeli Ulysse’de ise 150 bin TL nakit alım ile birlikte müşterilerinin alımlarını kolaylaştırabilmek için 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 2,99 faiz oranıyla kredi avantajlarından yararlanılabiliyor.

Scudo Van modellerine 1 milyon 82 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ile sahip olunabilirken; 300 bin TL’ye kadar 12 ay vade yüzde 2,99 faiz oranı veya kredi kampanyası yerine nakit alımı tercih edenler için 75 bin TL indirim uygulanıyor.

1 milyon 211 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ile sunulan Ducato ürün gamında 800 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 2,99 faiz oranıyla kredi kullanılabiliyor.