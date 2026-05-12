İçişleri Bakanlığı koordinesinde 33 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 69 şüpheli yakalandı, 43'ü tutuklandı. Şüphelilerin örgütün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 33 ilde FETÖ'ye yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Operasyonlarda toplam 69 şüpheli yakalanırken, 43 kişi tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içindeki sorumlu kişilerle irtibat halinde oldukları, FETÖ ile bağlantılı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları belirlendi. Ayrıca bazı şüphelilerin yurt dışına kaçma girişiminde bulunduğu tespit edildi.

https://twitter.com/TC_icisleri/status/2054109019971719523

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğini hedef alan yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, operasyonda görev alan jandarma ve savcılık birimlerine teşekkür etti.