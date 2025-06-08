Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinin havuzundaki elektrik arızasını kontrol ederken akıma kapıldı. Hastaneye kaldırılan Zeyrek’in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek’in uzun süre oksijensiz kalması nedeniyle organ hasarı oluştuğunu, ancak şu anda durumunun stabil seyrettiğini açıkladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ediyor...

Hastanenin başhekimi İsmet Topçu Zeyrek Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek’in son durumu hakkında açıklama yaptı...

Yaşanan elektrik çarpmasının ardından 36. saate, yoğun bakım tedavisinde ise 34. saate girildiğini belirten Topçu, Zeyrek’in sağlık durumuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

-Başkanımız Ferdi Özbey'in bu kaza olayının, elektrik çarpması olayının yaşandığı 36. saate yaklaşık bir sürece girdik.

-Yoğun bakım yatışında bu saat itibarıyla yaklaşık 34. saatindeyiz. Bildiğimiz üzere aslında Ferdi Bey'in bu elektrik çarpması sonrasında yaşanan bir ilk müdahale, bunun 112 tarafından olay yerinde ilk müdahale, yaklaşık 20 dakika süren bir kardiyo-pulmoner canlandırma.