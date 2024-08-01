İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Beğendik Belediye Başkanlığına seçilen Ferat Gülver ile özel bir röportaj gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver 4 aylık çalışmalarını İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir'e değerlendirdi.

Röportaj şöyle;

Erdoğan Demir - Beldenizin ismi Beğendik mi? Beyendik mi? bu konuda neler söyleyeceksiniz.

Ferat Gülver - Bizim çocukluğumuzdan itibaren Yozgat’ın y’si Beyendik’ti. Diplomalarımız, nüfus kağıtlarımız, tapu kayıtlarımız hep Yozgat’ın Y’si ile idi. Fakat sanıyorum bu dijitale geçince özellikle seçmen kağıtları ile birlikte oradan da Beğendik olarak çıkmaya başladı. Ben 1995-1996 yılında Beğendik’in kitabını yazdığımda Y’nin olmadığını Türkçe’nin uyumuna göre yumuşak g olmasını ifade etmiştim kitabın önsözünde. Fakat bir çalışma yapılmamıştı. Devlet kayıtlarında Beğendik olarak da ama Beyendik olarak da geçiyor. Ama biz devletle olan herhangi bir yazışmamızda Beyendik olarak kullanıyoruz. Ama bunu tekil hale getireceğiz, yoğun işlerim var, onları toparlayıp bu konuya eğileceğiz ve bunu tekil hale getireceğiz.

Erdoğan Demir -Göreve geldiğinizden bu yana dört ay oldu, Beğendik’te yapılan neler var sayın başkan?

Ferat Gülver - Beğendik’te seçimde özellikle şunu ifade edeyim. Seçim meydanlarında verdiğimiz birinci sözümüz doğalgazdı ve ardından yollar idi. Çünkü en çok şikayet bu konuda var. Biz bu konuda çalışmalarımızı hızlandırdık. Hatta önceki gün itibari ile doğalgaz çalışmalarımız başladı. Gazdaş’tan devralan firması yetkilileri ile görüştük. Beldenin tamamına gazın getirilmesi için. Çünkü 2024 bütçesinde sadece Beykent Mahallesi yani toplu konutun olduğu bölge vardı. Biz Aydoğan ve Kemalpaşa Mahallesi’ni de dahil ettik. Bunun görüşmesini yaptık ve Karayolları’ndan devri aldıktan sonra her iki mahallemize de doğalgaz gelmiş olacak. Bunu da sizin aracılığınızla bütün Beğendik Belde halkına duyurmuş olalım. Ardından da yollarımız var. Yol çalışmalarımız da devam edecek. Ama sorunuzun devamına gelecek olursam, 4 ay oldu. Ama bunun yarısı tatille geçti, her iki bayramda 9’ar gün hafta sonları ve tebrikler. Asıl maraton şimdiden itibaren başlıyor. Halkımıza söz verdiğimiz bütün projelerin hayata geçirilmesi için Ankara’ya demir atacağız. 2025 yılında doğalgaz ile ilgili şunu da söylemek ve teşekkür etmek istiyorum. Doğalgazın müracaat Nuran Uslu zamanında yapıldı. İlk başlangıcı da Muhammet Örnek başkanlığında başladı. İlk giriş Yeni Mahalle, şimdi de bizim zamanımızda da diğer mahallelerin tamamlanması kısmet olacak. Bu konuda emeği geçen tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bize de bundan sonrasını tamamlamak kaldı. İnşallah biz de onu tamamlayacağız.

Erdoğan Demir - Beğendik Belediyesi’nin ekonomik anlamdaki durumu nedir?

Ferat Gülver - Belediyeyi devraldığımızda 30 milyon lira borcumuz vardı. Kasada da 2 milyon lira vardı. Ayrıca seçim zamanı olduğu için Mart bütçesi de duruyordu. Ufak tefek dokunuşlarla, parkımızın tadilatını yaptık. Belediyemizin hemen bitişiğinde olmasından dolayı işliyor olması önemli. Hem beldemize hem mahallemize canlılık katıyor. Bu parkıu uygun bir şekilde kiraya vererek kar amacı gütmeden burasını işletilmesi açısından kiraya verdik ve başladı. Bir diğer projemiz Millet Bahçesi idi, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne gittik, orada dilekçemizi verdik. İpsala sapağından beldemize dönüşte sol taraf 100 dönüm ve sağ taraf 15 dönüm, sol tarafta Millet Bahçesi olarak hizmete sokacağız, sağ tarafta da Karavan Otoparkı, karavan sahipleri gelsinler Keşan’a, böyle bir ihtiyaç olduğunu da duyuyoruz. Sahillerde denize gidilse de, yeterli alan olmadığı için bir sıkıntı olduğunu biliyoruz. Burada böyle bir girişimimiz olacak. Belki bu sezon yetişemeyeceğiz ama önümüzdeki sezon her yönüyle her şeyiyle karavan parkımız ve karşı taraftaki Millet Bahçemizi de halkımızın hizmetine sunacağız.

Erdoğan Demir - Cumhuriyet Sitesi içerisinde bir spor sahası var. Buranın zemini beton, gençlerimiz o zeminde spor yapıyor. Spor Tototo ile girişimde bulunup zeminini yaptırmak konusunda neler söylemek istersiniz?

Ferat Gülver - Ben daha seçim öncesinde oraya çıkma da olsa halı bağlantısı kurmuştum. Keşan Atatürk Stadında yenilenmesi çalışmasında, orası küçük bir alan, oraya verildi, ancak döşenmesinde bir aksaklık oldu. Akıbetini de soramadım. Ama biz Spor Toto ile görüşmelerimiz olacak. Bizim girişte beldeye girişte Kemal Unakıtan Stadı’mız var. Stadyumun yanında geçmiş yıllarda hep herkes görmüştür, herkes bilir. Buradaki okul yıkıldı, o bölgenin tamamını eğitim ve spor kampüsü haline getirmek için projelerimizi hazırlıyoruz. Orada orta okulumuzu tekrar inşa ettirmek hedeflerimiz, yanına gençlik merkezi, bu gençlik merkezinin içerisinde gençlerin üniversite imtihanlarına hazırlık için ek dersleri alabileceği, yeteneklerini geliştirebileceği kursların da verilebileceği bir gençlik merkezi olacak. Onun yanında o alan çok büyük 50 dönümden fazla bir alan. Dedğim gibi burası eğitim ve spor kompleksimizin olacağı bir yer olacak. Uzantısında da yine ikinci bir yeşil alan, kır bahçesi şeklinde orayı da düzenlemeyi düşünüyoruz. Orada hem hafta içerisinde insanlar gelip orada yeşille buluşacaklar. Mangalını dahi yapabilecekler, uç kısmında da yöresel ürünlerin pazarlanacağı bir Pazar olacak. Keşan’da Mecidiye de olduğu gibi. Yöresel Ürün Pazarı da hedeflerimiz arasında, çiftçimizin ürettiklerini de değerlendirmeyi arzu ediyoruz. Çünkü üretmek çok kolay, ancak satmak, müşteri bulmak zor. Biz de bu konuda belediye olarak çiftçimize, üreticimize yardımcı olmak istiyoruz.

Erdoğan Demir - Nuran Uslu zamanında Karpuz Festivali de başlamıştı. Karpuz Festivali’ni devam ettirmeyi düşünüyor musunuz?

Ferat Gülver - Karpuz Festivali’ni geçen de bir organizasyon düzenleyen hocamızla da görüştük. Onun da bana buna benzer bir cümlesi oldu.Fakat şu an birincisi Tekirdağ’’ın durumundayız gibi, Tekirdağ’ da Kiraz Festivali var ama kiraz eken kalmadı. Enez de Balık Festivali vardı, ama eskisi kadar balık var mı? bilemiyorum. Bizde de şu an karpuz üretimi hayli azaldı. Tabi ilginç olan şu, aslında daha çok para kazanılıyor olmasına rağmen genç çiftçi sayımız azaldığı için riskli veya yorucu üretimler mi desem genellikle tercih edilmiyor. Çiftçimiz alışmışlar garanti ürün onlara da hak vermek lazım belki. Buğday ve ayçiçeği bunlar garanti ürünler, riski yok. Sadece kuraklık riski var. Ama satımında herhangi bir risk yok. Önce bunlar tercih ediliyor. Biz ilerleyen günlerde, aylarda ve yıllarda mutlaka alternatif ürünlerle çiftçimizin gelirinin artmasını sağlayacak ürünlerle teşvik edeceğiz. Seracılık var, aklımızda seracılığın gelişmesi için, bunlarla ilgili devletimizin yürüttüğü bir toplulaştırma çalışması var. Bu süreç netleştikten sonra, hayvancılığı bir bölgede toplamak, seracılığı bir bölgede toplamak, diğer süs bitkileri, endomik bitkileri yetiştirileceği alanları ayırarak çiftçimize alternatif yeni ürünler ve özellikle gelir arttırıcı ürünlere teşvik edeceğiz. Bu konuda bizim belediye olarak benim şahsım olarak üzerime ne düşüyorsa ben yapmaya hazırım. Bugüne kadar ki tecrübe mi,çevremi buradaki hemşehrilerime arkadaşlarıma kullandırmak istiyorum. Bu topraklara vefa borcumu ödemek istiyorum.

Erdoğan Demir - Beğendikspor 2.Amatör’de mücadele ediyordu, ligden çekildi. Beğendikspor yeniden hayata geçecek mi? Sayın Başkan.

Ferat Gülver - Beğendikspor faaliyetlerini sürdürüyordu. 2.Amatör de mücadele ediyordu. Biraz sıkıntılı bir sezon geçirdik. İnşallah önümüzdeki sezon stadımızın soyunma odalarını tribünlerini Keşan’daki stadyum gibi yapılması konusunda teşebbüslerimiz olacak Bunu sağladıktan sonra tekrar bir altyapısı ile birlikte bir halı saha yaparak gelirlerini arttırmaya çalışacağız. Çok bişey olmasa da, çünkü bizim takım büyük bir ligde mücadele etmiyor şimdilik. Dolayısıyla çok büyük bir giderimiz yok ama o halı sahanın bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü yönetici arkadaşlarımız da aynı şeyi söyledi. Bizi hayli rahatlatır. Yapmamız gerek projelerimiz neyse onları da yapacağız.

Erdoğan Demir - Beğendik için görev süreniz boyunca yapmak istediğiniz 3 tane proje nedir?

Ferat Gülver - Sözlerimizin başında belirtmiştim. Halk bizden doğalgaz istiyor. TOKİ’deki yaşayanlarımız orada nefes alacakları bir sosyal donatı alanı istiyor. Yine belki de mümkünse dediler bize çevre duvarı istiyoruz. Çevre duvarı konusunda da TOKİ yetkilileri ile o konuda görüşüyoruz. Onlara da yardımcı olmaya çalışacağız. Doğalgaz her iki tarafında en büyük arzusu. O yürüyor, çalışmalar devam ediyor. Ondan sonra özellikle belde kısmını orası toplu konut, belde kısmı kışın 7-8 yıldır çamur içinde bulunuyor. Nuran başkan döneminde atık su çalışmalarından dolayı, Muhammet başkan döneminde de doğalgaz gelecek diye, bizim ikinci bir para harcayacak bir lüksümüz yok. Şimdi hepsi bittikten sonra beldemizi çamurdan kurtaracağız inşallah. Bu konuda görüşmelerimiz, çalışmalarımız var. Ondan sonra Millet Bahçesi sözümüz var. Uçuk projelerim var ama çokta bahsetmek istemiyorum ama. Şimdi bu yeni gelişti. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı’nın belediyelere sağladığı bir imkan. Mesela biz de sahilde bir yerimiz olsun istiyoruz. Bizim çiftçilerimiz de buğday ve ayçiçeğin o ara döneminde dedik ki sloganımız şu “Tatil onların da hakkı” onlarda denize gidebilsin. O ara dönemde onların da kullanabileceği gidebilecekleri, emekli olanlarında sürekli gidebileceği bir Halk Plajı arzu ediyoruz. Bu konuda da müracaatlarımızı yaptık. Keşan Belediyesi’nin kiraya verdiği alanın hemen yanında bir miktar yer talep ettik, görüşmelerimiz devam ediyor. Orayı da aldığımızda Beğendik’in de bir plajı olacak. Çünkü bu Keşan’da şu an Mecidiye Muhtarlığı’na böyle bir yer verilmiş, İpsala Belediyesi’ne Enez’de bir yer verilmiş. Bizim de bir plajımız olsun dedik, Yenimuhacır’ın da yeri var. Biz de bu konuda bir eksikliğimiz var madem biz de bu konuda sayın Kaymakamımız Cemalettin Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Bu konuda bize desteklerinden dolayı, onlarında kendilerinin destekleriyle Milli Emlak, Müdürlüğü’müze dilekçemizi verdik. İşin safhası devam ediyor. Bu sezon yetiştiremesekte gelecek sezon kafamızdaki tatil konseptini inşallah gerçekleştirmiş olacağız.

Erdoğan Demir - Biliyorsunuz belediyelerin SGK borçları gündeme geldi. Beğendik’in SGK borcu ne kadardır?

Ferat Gülver - Beğendik’in SGK borcu 7 milyon TL’dir. Yapılandırma geleceğini izliyoruz televizyonlardan. Devletimiz nasıl uygun görürse herkes gibi biz de borçlarımızı ödeyeceğiz.

Erdoğan Demir - Son olarak Beğendiklilere neler söylemek istersiniz.

Ferat Gülver - Beğendiklilere söyleyeceğimiz şu. Bize biraz hoşgörü ve zaman tanısınlar. Biz daha hızlı olacaktık, fakat öyle bir şeye denk geldik ki tasarruf tedbirleri açıklandı. Tasarruf tedbirlerinin açıklanmasında ile ilgili olarak geçtiğimiz hafta Kızılcahamam’daki belediye başkanları toplantısında % 50-%65 arasında tamamlanmış olan projelerinizin tamamlanması için destek olunacak diğer projeleri öteleyin dendi. O yüzden bizde de pause dönemi olmuş olacak. Ama akabinde de zaten hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Çünkü bunun uzun süre devam edeceğini düşünmüyorum. Devletimiz en geç 2 yıl içerisinde toparlayacaktır, hedefine ulaştıktan sonra yerel yönetimlere de arzu ettikleri desteği de vereceğine ben inanıyorum.Bu konuda da sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a güveniyoruz.