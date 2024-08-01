Sadece ana kademe değil, mahalle teşkilatları ile de arı gibi çalışan AK Parti Darıca İlçe Başkanlığı, vatandaşları aşure günü etkinliklerinde buluşturdu.KOCAELİ (İGFA) - AK Parti Darıca İlçe Başkanlığı Emek, Osmangazi ve Kazım Karabekir Mahalle Teşkilatları, Aşure Günü etkinliği düzenledi. Aşure günü etkinliğine; AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediye Başkan Vekili Enver Demirci, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ramazanoğlu, Emek Mahalle Başkanı Yunus Ocak, Osmangazi Mahalle Başkanı Kazım Karabekir Mahalle Başkanı Turan Yurdakul, Osmangazi Mahalle Başkanı Uğur Gül ve teşkilat mensupları da eşlik etti. Birlik ve beraberliğin sembolü olan aşure etkinliğinde Köksal Şakar ve diğer katılımcılar, vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Şakar, “Birliğimiz, dirliğimiz, bolluğumuz, bereketimiz daim olsun” diyerek bu özel günün anlam ve önemine vurgu yaptı.

PAYLAŞMAK MUTLULUKTUR

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, “Emek, Kazım Karabekir ile Osmangazi Mahalle teşkilatımızın Aşure Günü dolayısıyla yapmış oldukları programa ve mahalle toplantısına katılarak aşure ikramında bulunduk. Aşure Günü’nde birlik ve beraberliğimizin simgesi olan aşureyi vatandaşlarımızla paylaşmak ayrı bir mutluluk. Mahalle teşkilatlarımıza bu güzel etkinlikten ötürü teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Aşure etkinliğine katılan vatandaşlar, AK Parti’nin bu özel günlere verdiği önemden memnun olduklarını dile getirerek aşurelerinin bereketli olmasını diledi.