Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği Gençlik Festivali, coşkulu bir Duman konseriyle sona erdi. Yağışlı havaya rağmen Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce Manisalı, sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek bayram sevincini doyasıya yaşadı.

MANİSA (İGFA) - Türk rock müziğinin köklü gruplarından Duman, festivalin final gecesinde unutulmaz bir performansa imza attı. Olumsuz hava koşullarına aldırış etmeden, ellerinde şemsiye ve yağmurluklarla alanı hıncahınç dolduran vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu. Gençlerin enerjisinin damga vurduğu gecede, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste de sahneye çıkarak grup üyelerine teşekkür etti ve hediye takdiminde bulundu.



Birbirinden Değerli Sanatçılar Manisa'da Sahne Aldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Festivali, Zeynep Bastık konseriyle başladı. Festival, Manisa Büyükşehir Belediyesi Senfoni ve Çok Sesli Gençlik Korosu, Ozbi, Kibariye ve Simge konserleriyle devam etti. Duman konseriyle sona eren festivalde binlerce vatandaş, 19 Mayıs ruhunu Manisa'da coşkuyla yaşadı.