İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e, Gebze Kars-Ardahan-Iğdır Derneği tarafından fahri Karslı unvanı takdim edildi.KOCAELİ (İGFA) - Fatma Başkan, geçtiğimiz haftalarda ziyaret ettiği Gebze Kars-Ardahan-Iğdır Derneği Başkanı Sedat Tatar, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan ve dernek yönetimini makamında ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet geçtiğimiz günlerde Gebze Kars-Ardahan-Iğdır Derneğini ziyaret etmiş, hemşehri derneklerinin kent kültürüne katkısına vurgu yapmıştı. Şimdi de dernek başkanı Tatar ve üyeleri Başkan Hürriyet’e iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

FAHRİ KARSLI İLAN EDİLDİ

Ziyaretin en anlamlı anlarından biri ise Başkan Hürriyet’e “fahri Karslı” unvanının takdim edilmesi oldu. Dernek Başkanı Sedat Tatar, Başkan Hürriyet’in derneğe ve bölge insanına verdiği samimi destek nedeniyle bu unvanı büyük bir memnuniyetle sunduklarını ifade etti.

DAYANIŞMANIN GÜCÜNE VURGU

Ziyarette, hemşehri derneklerinin toplumsal birlikteliğe katkısı konuşulurken, Başkan Hürriyet de “Fahri Karslı olmaktan büyük onur duydum. Kentimizde yaşayan her hemşehrimizin yanındayım. Dayanışmayı büyüten tüm adımları kıymetli buluyorum” ifadelerini kullandı.