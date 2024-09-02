Son bir yıldır büyük durgunluk yaşayan ikinci el otomobil pazarında, birkaç haftadır hareketlenme gözlendi. Bazı ikinci el otomobillerin fiyatları, bir yıllık süreçte yüzde 30’a kadar düşerken, fiyatlardaki düşüşün ve genel durgunluğun sebebinin kredi olduğu sektör temsilcileri tarafından ifade edildi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de satılan her 10 otomobilden 7’sinin krediye bağlı olduğunu aktaran sektör temsilcilerinden Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, pazarın en büyük probleminin krediye erişilebilirlik ve yüksek faiz olduğunu belirtti.

İlk faiz indirimiyle birlikte ikinci elde fiyatlar yüzde 4-5 seviyesinde artışa sahne olacağını belirten Erdem, "Otomobile ihtiyacı olan ve elinde nakdi bulunan tüketicilerimiz için şu anda birçok araçta ciddi fırsatlar var. Geçtiğimiz yıl benzer aylarda 2,5 milyon TL’ye satılan otomobilleri bugün 1,8 milyon TL’ye satın alabiliyorsunuz.” dedi.

YENİ YÖNETMELİKLE MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Kısa bir süre önce hayata geçirilen yeni yönetmelikle birlikte otomotivdeki ticaret unsurlarına ince ayarlar yapılarak daha güvenli ve daha kurumsal bir yapının alt yapısı hazırlandığını kaydeden Okan Erdem, "Standartların yükselmesine katkı sağlayacak yönetmelikte birlikte, Güvenli Ödeme Sistemi’nin zorunlu kılınması, alıcı ve satıcı arasında ortaya çıkabilecek olası mağduriyetlerin önüne geçecek. “Yine hayata geçirilen yeni bir uygulama ile elektronik ortamda yapılan ön teklif ile nihai teklif arasında maksimum yüzde 5 fark kuralı ve nihai teklifin 24 saat geçerli olması, tüketicilerin araç satış süreçlerinde yaşayacağı kayıpları minimuma indirecektir.” İfadelerine yer veren Erdem “Yetkili satıcılar nezdinde, sıfır otomobiller için getirilen maddeler de tüketicinin cebini koruyacak birçok detay içeriyor. Örneğin kısmi ödeme alınan araç siparişinde alıcı mağduriyetlerini önlemek amacıyla sipariş formu düzenleme zorunluluğu getirildi. Form düzenlenmeden ödeme talep edilmeyecek ve kapora alındıysa 45 gün içinde aracın teslim edilmesi zorunluluğu var. Sipariş formundan itibaren 14 gün içinde tüketiciler artık satışı da herhangi bir cezai şarta maruz kalmadan iptal edebiliyor. Tüketicilerimizin bu yönde dikkat etmesini tavsiye diyoruz.” diye konuştu.

