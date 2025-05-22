Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Asya Yayıncılar Birliği (ABU) Haber Grubu Toplantısı ve Küresel Haber Forumu’nda, adaletsiz medya düzeni ve algoritma diktatörlüğüne karşı hakikat odaklı habercilik için iş birliği çağrısı yaptı. Filistin’deki soykırımı “yapay zekâ destekli” olarak niteledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’da düzenlenen Asya Yayıncılar Birliği (ABU) Haber Grubu Toplantısı ve Küresel Haber Forumu’nda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, küresel medyanın hakikati merkeze alan bir habercilik anlayışına ihtiyacı olduğunu vurguladı.

4 milyar insana ulaşan ABU’nun bu ihtiyacı karşılayabilecek önemli bir platform olduğunu belirtti.

“BATI MERKEZLİ MEDYA BARIŞI ENGELLİYOR”

Fahrettin Altun, 19. yüzyıldan beri Batı merkezli tek yönlü enformasyon akışının kalıp yargılar ve çatışmalar oluşturduğunu belirterek, batılı sosyal medya şirketlerinin “algoritma diktatörlüğü” ile tahakküm kurduğunu, güdümlü içeriklerle zulüm politikalarını kalıcı hale getirmeye çalıştığını ifade ederek, "Bu adaletsiz düzeni ifşa etmeli, hakikatin sesini duyurmalıyız” dedi.

“FİLİSTİN’DEKİ SOYKIRIM YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ”

Bu arada Filistin’deki İsrail katliamlarını “yapay zekâ destekli tarihteki ilk soykırım” olarak niteleyen Altun, binlerce masumun öldürüldüğünü hatırlattı.

İsrail’in Cenin’de Türk diplomatlara ateş açmasını “hukuksuzluk ve zorbalık” olarak kınayan Altun, gazetecilerin canları pahasına hakikati duyurma sorumluluğu taşıdığını vurguladı.