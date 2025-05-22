Sanayiye ve kamuya güvenilir test ve analiz hizmeti veren BTÜ-MERLAB’ın,ambalaj malzemelerinde oksijen, azot ve karbondioksit gazlarının geçirgenlik analizlerinde kullanılan1 cihaz ve 2 metodu,TÜRKAK tarafından akredite edildi. MERLAB'da, akreditasyon kapsamında kullanılan cihaz sayısı 7'ye, metot sayısı ise 13'e yükseldi.BURSA (İGFA) - Kalitesi, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından tescillenen Bursa Teknik Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (BTÜ-MERLAB), bünyesinde barındırdığı cihazlarla “güvenilir test ve analizin adresi” olarak hizmetlerini sürdürüyor.

Bu doğrultuda TÜRKAK tarafından 2021 yılında akreditasyon belgesini alan BTÜ-MERLAB, son 4 yılda müşteri talepleri doğrultusunda önemli gördüğü analizlerdeki akreditasyon kapsamını her yıl genişletiyor.

3 FARKLI GAZIN GEÇİRGENLİĞİ AKREDİTE OLARAK ÖLÇEBİLEN İLK VE TEKLABORATUVAR

Gaz geçirgenliğinin, ambalaj malzemeleri için bilinmesi gereken önemli kalite kriterlerinden biri olduğunu belirten MERLAB Müdürü Doç. Dr. Ahmet Aygün, “Özellikle gıdaların uzun süre muhafazasında kullanılacak ambalaj malzemelerinin gaz geçirgenlik düzeylerinin düşük olması isteniyor. Bu kapsamda ülkemizde ambalaj malzemelerinde3 farklı gazın (oksijen, azot ve karbondioksit) geçirgenlik düzeyini akredite olarak yapabilen ilk ve tek laboratuvar BTÜ-MERLAB olmuştur” dedi.

Gaz geçirgenlik cihazının düz yüzeye sahip numunelerin gaz iletim hızını ölçtüğünü ifade eden Doç. Dr. Aygün, “En az 12 cm çapta ve en fazla 3 mm kalınlıktaki düz ve hasarsız yüzeye sahipplastik filmler, kompozit veya çok katlı filmler, plastik kaplamalı yapılar ve kumaşlar gibi malzemeleringaz iletim hızlarının, geçirgenlik ve difüzyon katsayıları farklı basınç yöntemine dayanan 2 farklı metot (ISO 15105-1 ve ASTM D1434) ile belirlenebilmektedir” diye konuştu.

BTÜ MERLAB’ın7 farklı laboratuvarda yüksek teknolojiye sahip cihazlarıyla, test ve analiz işlemlerini gerçekleştirdiğini söyleyen BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Merkezimizin son olarak 1 cihaz ve 2 metodu daha akredite edildi. Akredite edilen cihaz sayımız 7’ye, metot sayımız ise 13’e yükselmiş oldu. Tam akreditasyona sahip olan merkezimizin başarısını daha da ileriye taşımak adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyor; Türkiye’nin en çok tercih edilen test ve analiz merkezlerinden biri olma hedefimizi sürdürüyoruz” dedi.