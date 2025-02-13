Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe ziyaretleri kapsamında son durağı olan Kaynarca’da vatandaşla kucaklaştı, spor salonu müjdesini paylaştı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe ziyaretlerine Kaynarca ile devam etti. Alemdar, ilk durağında AK Parti Kaynarca İlçe Başkanlığı’nda partililerle bir araya geldi.

Programda AK Parti İlçeKoordinatörü Mükerrem Koç, İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı MevaEryiğit, AK Parti Kaynarca İlçe Başkanı Muhammed Ali Pulat, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurcan Yüksel Akkurt, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Fatih İskender, geçmiş dönem belediye başkanı Zeynur Özel, meclis üyeleri, mahalle temsilcileri, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve partililer yer aldı.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın…”

Konuşmasında “dava” vurgusu yapan Başkan Alemdar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Biz normal bir siyasi parti değiliz. Bizim partiden ziyade bir duruş ve hassasiyetimiz var. Bu da bir davanın, bir kültürün ve bir medeniyetin devamını sağlamak için ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla’ hareket eden anlayıştır” dedi.

Kaynarca’ya modern bir spor tesisi

Alemdar tesis müjdesiyle ilgili detayları anlatırken, “Şehrimizin tüm ilçelerinde olduğu gibi Kaynarca’mızın da geleceği için her alanda gayretle çalışıyoruz. Kaynarca’mıza modern bir kapalı spor salonu inşa edeceğiz. Şimdiden bunun müjdesini vermek istiyorum. Yine ilçemize sosyal yaşamın kalbi olacak bir bölgesel park kazandırmayı hedefliyoruz.Asfaltlama çalışmalarımızda ilçemizin ihtiyacı olan lokasyonlarında hızla devam edecektir” ifadelerini kullandı.

“Yusuf Başkanımıza teşekkür ederiz”

AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Ali Pulat ise, “Teşkilat olarak seçimin ardından hızlıca mahalle ziyaretlerine ağırlık verdik. Gerek altyapı ve üstyapı gerekse asfaltlama çalışmalarında hızla yol alıyoruz. Ben bu vesile ile ilçemize bu hizmetleri sunan Yusuf başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Diğer durak MHP İlçe Teşkilatı

Başkan Alemdar bir diğer durağında ise MHPKaynarca İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyarette MHP İlçe Başkanı Nail Dursun, KAÇEP Başkanı Hatice Köşnek ve teşkilat mensuplarıyla görüşen Alemdar, “Dünyada hakkın ve hukukun üstünlüğü için emek sarfeden liderlerimize bu kardeşlik örneğini sergilemek durumundayız. Liderlerimizin vermiş olduğu mücadeleye bizler de aynı liyakatle destek vereceğiz. Önce insan ve önce vatan diyen liderlerimizin arkasında duracağız. Durmadan ve dinlenmeden yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

“Yusuf Başkanımız bu ruhu diri tutuyor”

MHP İlçe Başkanı Dursun ise, “Vatandaşlarımızın görüşü bizler için önemli ve bu alanda çalışmalarımızı layıkıyla sürdürmeye gayret ediyoruz. Yusuf başkanımız Cumhur İttifakı ruhunu bölgeye her geldiğinde diri tuttu. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Alemdar, ilçe turunuKaynarca Belediyesi ve Kaynarca Muhtarlar Derneği ziyaretiyle tamamladı.

Hizmet yolcuğunda hep birlikteyiz

Alemdar, Kaynarca Belediye BaşkanıKadir Yazgan,Kaynarca Muhtarlar Derneği BaşkanıŞafak Altıntaş ve mahalle muhtarlarıyla ilçenin geleceğini masaya yatırdı.

Hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet siyasetiyle hareket ettiklerini ifade eden Alemdar “ilçe belediyelerinin hizmet yolunda yanlarındayız” vurgusu yaptı.

Gelişime katkı sağlayacak adımları atıyoruz

Alemdar şöyle dedi: “Kaynarca’ya hizmet etmek için hep beraberiz. Burada devam eden çalışmalarımızın yanı sıra yeni yatırımları da gündemimize aldık. İnşallah spor salonu müjdemizin ardından ilçemizin gelişimine katkı sağlayacak adımları da kararlılıkla atacağız. Hiçbir ayrım gözetmeden şehrimizin tamamına hizmet ulaştırmanın gayretini taşıyoruz” dedi.

Kaynarca Belediye Başkanı Kadir Yazgan, ziyareti dolayısıyla Başkan Alemdar’a teşekkür ederek, “Kaynarca’mız için yaptığı ve yapacağı değerli çalışmalar ile desteği için şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Kaynarca Muhtarlar Derneği BaşkanıŞafak Altıntaş ve mahalle muhtarları da çalışmalarından dolayı Başkan Alemdar’a teşekkür etti. Ziyaretler sonunda esnafı ziyaret eden, sokakta halkla kucaklaşan Başkan Alemdar talepleri yerinde dinledi.