Türkiye'nin en yenilikçi ve en hızlı büyüyen fuarı olan F İstanbul Gıda İhracat Fuarı 2023, 12-14 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de düzenlendi. Gıda sektöründeki son iş fırsatlarını, sektörün önde gelen firmalarını ve iş insanlarını bir araya getiren fuar, bünyesinde 16 bin 858 ziyaretçiyi ağırladı. F İstanbul başta Avrupa, BDT, Kuzey Afrika ve Ortadoğu olmak üzere 100’e yakın ülkenin katılımıyla gıda sektöründeki en son trendleri sergileyerek iş birliği olanaklarının keşfedildiği zengin bir deneyim sundu.

F İstanbul, Türkiye'nin en büyük fuar alanı olan İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de gerçekleştirildi. Öncelikli hedefi markaları uluslararası pazarlar ile buluşturmak olan fuar, Türkiye’de üretim yapan yerli ve yabancı küresel markaların yanı sıra ürün ve teknolojileri ile dış pazarlardan pay almayı hedefleyen işletmeler için de önemli fırsatlar oluşturdu. Fuarda aynı zamanda yurtdışından hedef pazarda yer alan firmalar da fuara katılarak Türk markaları ile iş birlikleri oluşturmasına zemin hazırladı.

Gıda İhracat Fuarı’na Rekor Katılım

Gıda ve İçecek Fuarı, Gıda, Ambalaj, Katkı Maddeleri ve Teknolojileri Fuarı, Market ve Mağaza Ekipmanları Fuarı, Kuru & Sert Kabuklu Meyve, Atıştırmalık Fuarı ve Bisküvi, Çikolata, Şekerleme Özel Bölümü kapsamında alanında tüm sektörleri tek çatı altında bir araya getiren F İstanbul fuarı dünya gıda ticaretine yön verdi.

1000’den fazla markaya “müşteri eşleştirme programları” ile yeni ticari bağlantılar kurma fırsatı sunan F İstanbul fuarı yoğun katılımcı ve ziyaretçisiyle dünya gıda sektörünün odağındaydı. İhracat pazarları; Avrupa, BDT, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’nun yanı sıra uzak ülkeler stratejisi çerçevesinde bu yıl Güney Asya ve Güney Amerika pazarlarını hedef alan fuar bu yıl 100’ e yakın ülkeden toplam 16 bin 858 ziyaretçi ağırladı. So Fuar Grubu Kurucusu Özgür Sofuoğlu, “Gıda sektörü, uluslararası alanda ülkemizin geliştiği, markalaştığı ve rekabet gücünü artırdığı bir sektör olarak gelecek vadediyor. Geçen yıl F İstanbul fuarı 96 ülkeden 5586 profesyonel ziyaretçiyi ağırlamıştı. Bu yıl rekor bir katılımla 16 bin 858 ziyaretçiyi ağırladık. F İstanbul'un en önemli özelliklerinden birisi de Türkiye'nin ihracatına katkı sağlamak isteyen tüm firmalara eşit mesafede olmasıdır. Fuar; üretici, ihracatçı, ithalatçı, toptancı, dağıtıcı, e-ticaret siteleri ve zincir marketleri bir araya getirerek uluslararası ticaretin güçlenmesine katkı sağladı. Gerçekleştirdiğimiz F İstanbul Fuarı, yerli ve çok uluslu markaların ticari bağlantılarını artırarak gelen yabancı ziyaretçiler aracılığıyla da dünyaya tanıtarak ihracattaki paylarını arttırdı diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

So Fuar Grubu bünyesinde yer alan Federal Fuar ve Kongre Yönetimi şirketi tarafından düzenlenen F İstanbul Fuarı, 10-13 Temmuz 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy’de düzenlenecek.