Eyüp'te CHP 30 yıldır alamadığı Belediye Başkanlığını kazandı. Dr. Mithat Bülent Özmen 31 Mart Yerel Seçimlerini kazanarak 30 yıl sonra Eyüpsultan Belediye Başkanı seçilerek CHP'ye tarih tarih yazdırdı..
Eyüpsultan yeni Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen 5 Nisan Cuma günü mazbatasını alacak.
Eyüpsultan'ın yeni Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, İlçe başkanı Doğan Sarıtaş ve meclis üyeleri ile Eyüpsultan Camii’nde kılacakları Cuma namazı sonrası Eyüpsultan Belediyesi’nde düzenlenecek törenle görevi AKP'li Belediye Başkanı Deniz Köken'den devralacak.