CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Dr. Mithat Bülent Özmen, İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu üyesi gazetecilerle bir araya geldi. Alibeyköy’deki Seçim Koordinasyon Merkezinde habercilerle buluşan Belediye Başkan Adayı Özmen, projeleri ve Başkan seçildiği taktirde yapacağı icraatler hakkında bilgi verdi. CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Özmen, mevcit belediye başkanı Deniz Köken döneminde belediye arazilerinin satıldığını da iddia etti. Özmen, Kemerburgaz Havaalını Kavşağı'nda Orman alanında yapılan sitenin de AKP'li bir Milletvekilinin eşenin ortak olduğu bir inşaat firmasına satıldığını iddia etti.

‘EYÜPSULTAN’DA RANT DÖNEMİ BİTECEK’

Eyüpsultan Belediyesi’nin yıllardır iyi yönetilmediğini ve kaynakların iyi kullanılmadığını belirten CHP Belediye Başkan Adayı Dr. Mithat Bülent Özmen, Eyüpsultan’ın hak ettiği değerin çok uzağında bir belediyecilik anlayışıyla, sadece rant için yönetildiğinden yakındı.

Eyüpsultan Belediyesi’nin 2022 yılında yüz bin metrekare arsayı 3,5 milyar liraya sattığını ve bu sattığı arsalar arasında bulunan yere orman içinde çok katlı binalar dikildiğini ve bir dairenin fiyatının burada altı milyon dolardan başladığını ve bazı kişilere rant kapısının açıldığından şikayet etti.

HER MAHALLEYE BİR KREŞ.

Koca Eyüpsultan’da sadece Karadolap’ta bir adet kreş olduğu dile getiren Özmen ,Başkan seçildiği taktirde Eyüpsultan’ın 29 mahallesine kreş açacakları sözünü verdi. Sosyal Belediyecilik anlayışıyla Belediyeyi şeffaf olarak yöneteceklerini sözlerine ekleyen CHP Belediye Başkan Adayı Dr. Mithat Bülent Özmen ‘İlçemizde yeşil alanları koruyacağız, yeni yaşam alanları açacağız, ilçemizin kadim, mukaddes tarihi kimliğine layık şekilde değer verecek, icraatlerimizi o’na göre yapacağız.’ dedi.

Günümüzde derelerinden berrak su akan Pirinçci Mahallesindeki derelerinden şimdi pislik aktığına dikkat çeken Özmen ‘Bu mahallemizde okul,sağlık ocağı sosyal tesis bir şey yok, bütün bu eksikleri en kısa zamanda çözeceğiz’ vaadinde bulundu.

‘RÜZGAR BİZDEN YANA ESİYOR’

Eyüpsultan’ın bir Açıkhava müzesi olduğunu vurgulayan Özmen ‘Böyle bir turistik ilçede,Turizm Müdürlüğü yok. Biz ilçemize gelen turistleri ağırlayacak ve barındıracak tesisler yapacak ve yapanlara da destek olacağız. Eyüpsultan’ı gerçekten yaşanılabilir, bir cennet haline getireceğiz’ diyerek sözlerine devam etti.

İlçede yaptırdıkları anketlerde rakiplerinden önde gittiklerini belirten Belediye Başkan Adayı Dr.Mithat Bülent Özmen ‘Rüzgar bizden yana esiyor, öne geçtik. Bu seçimi çok rahat kazanacağız, halkın bize desteği bunu gösteriyor, 31 Mart’ta zafer tüm Eyüpsultan’lıların olacak’ diye memnuniyetini dile getirdi.

Genel de Belediye Başkan Adayları arasında mal varlığını açıklayan ikinci başkan olduğunu söyleyen Özmen, 1 adet krediyle aldığı dairesi, bir adet eşine ait ikinci el Polo marka aracının olduğunu açıklayarak ‘Benim en büyük servetim, iki çocuğumdur’ dedi.

İGDAŞ’IN YERİNE,KIZ ÖĞRENCİ YURDU.

Haliç kenarında bulunan İGDAŞ Tesislerini yıkarak bunun yerine kız öğrenci yurdu yapacaklarını belirterek, öğrencilere müjdeli haberi verdi.

CHP Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, hakkında sosyal medyada troller tarafından asılsız yolsuzluk haberlerinin yayıldığını belirterek, bu tür haberlere itibar edilmemesini ve Bu trol kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını da açıkladı.

‘EYÜPSULTAN TURİZM CENNETİ OLACAK’

Daha önce beş yıl İGDAŞ Genel Müdürlüğü’nde çalışmış olan Özmen, Eyüp Sultan’ın yaşlı ve geleneksel imajından uzaklaşmayı hedefliyor. İlçenin adını “Yaşam Şehri” olarak değiştirmeyi öneren Özmen, burada yaşamın zorluğuna ve eksikliklerine dikkat çekti. Sağlık ocağı gibi temel hizmetlerin bulunmadığına ve bu nedenle vatandaşların komşu ilçelere gitmek zorunda kaldığına vurgu yaptı.

Özmen, Eyüpsultan’ı turizm açısından canlandırmak için de projeler sundu. Diğer ilçelerle kıyaslandığında turist sayısının düşük olduğunu belirten Özmen, buna rağmen Eyüp Sultan’ın turizm potansiyeline dikkat çekti. Özellikle geceleyin konaklama yapılması gerektiğini ve bu konuda çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Adaylık sürecinde, Eyüpsultan’ın altyapısını güçlendirmeyi, trafik sorunlarını çözmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Özmen, seçilmesi halinde bu projeleri hayata geçireceklerini ifade etti. Raylı sistem, otoparklar, trafik düzenlemeleri ve cadde-sokak düzenlemeleri gibi bir dizi proje önerisiyle Eyüpsultan’ın geleceğini şekillendireceğini belirtti.

CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Dr. Mithat Bülent Özmen’in başkan seçildiği taktirde yapacağı hizmetler ve projelerine bir göz atalım.

PROJELER SAYMAKLA BİTMİYOR.

Özmen ‘Eyüpsultan'ın kayıp hazinelerini ortaya çıkaracağız, Turizm Müdürlüğü ve Destinasyon Ofisleri açarak tarihi ve kültürel gezi rotaları belirleyeceğiz.Bir açık hava müzesi olan Eyüpsultanın turizmden payını almasını sağlayacağız.Eyüpsultan'da istihdam artacak, refah artacak.

Eyüpsultan Belediyesi'ndeki işçi,memur ve tüm emekçi arkadaşlarin hayat pahalılığı karşısında zorlandığını, göreve geldiğinde 1 Nisan sabahında ilk iş yetkili işçi ve memur temsilcileriyle maaşlardaki iyileştirme için görüşmeler başlayacak. Ücretlere eklenecek nakti sosyal yardımları artırarak dengeyi sağlayacağız.Belediye çalışanlarını enflasyona ezdirmeyeceğiz.

‘BENİ DEVAMLI SOKAKTA GÖRECEKSİNİZ’

Eyüpsultan aslında zengin bir ilçe, fakat iyi yönetilmediği için bunun farkında değil. Bütçe yönetmek benim işim, mesleki deneyimim de akademik deneyimim de bütçe yönetmekle ilgili. Eyüpsultan Belediyesinin onlarca katı büyüklüğünde bütçeleri yıllarca yönettim. Kaynak yaratmayı da giderleri yönetmeyi de iyi bilirim. Eyüpsultan'ın bütçesi doğru yönetildiğinde ilçeye değer kazandıracak,insanlara nefes aldıracak yatırımlar,sosyal belediyecilik projeleri rahatlıkla hayata geçirilebilir'

Anneler çalışma hayatına ve sosyal hayata katılacak. Eyüpsultan’ın her mahallesine en az bir kreş ve bir gündüz bakımevi açacağız. Eyüpsultan’da aileler hayat pahalılığına karşı nefes alacak, çocuklar kaliteli ve güvenli ortamda büyüyecek.

Hayatın sokakta olduğunu söyleyen Özmen ' Ekmek kavgası da umut ta sokakta, her zaman söylediğim gibi beni başkanlık makamından çok, sokakta göreceksiniz. Esnafımızın yanında göreceksiniz, otobüs durağında, statta, pazar yerinde beni göreceksiniz. Bu günlerde gördüğünüz gibi 1 Nisan'dan sonra da hayatın aktığı her yerde Eyüpsultan Belediye Başkanı'nı yanınızda göreceksiniz'

'OTOPARK KAPASİTESİNİ 5 KAT ARTIRACAĞIZ'

Eyüpsultan için altıncı projelerini açıklıyan Özmen, Onyedi mahallede onbeş bin araç kapasiteli yeni otoparklarla hem trafiği rahatlatacak,hem de hatalı park etmeyi en aza indireceklerini ve trafik stresini hayattan çıkaracaklarını iddia etti. Bölgemizdeki otopark sorununu çözeceğimiz. Eyüpsultan’ın her mahallesinde en az 1 kreş olacak.

YENİ EVLİLERE ÇEYİZ DESTEĞİ

İhtiyaç sahibi yeni evli çiftlere, beyaz eşya desteği Eyüpsultan Belediyesi'nden , hayallerini hayat pahalılığına kurban etmeyeceğiz. Bebeğinize iyi ki doğdun hediyesi, Eyüpsultan Belediyesi'nden bebeklerimizin ilk aylardaki tüm ihtiyaçları için destek pakete hazırlayacağız.

MAHALLE LOKANTALARI GELECEK

Dört çeşit kaliteli sağlıklı ve ucuz yemeğe Eyüpsultan'ın her mahallesine ulaşacak. Sosyal belediyecilikle, Eyüpsultan'da derin yoksulluğu birlikte yeneceğiz.

Silahtarağa Caddesi ile Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi kesişim bölgesine kavşak ve çevre düzenlemesi yapacağız.

Silahtarağa Caddesi üzerinde bulunan trafik ışıklarına yaya yoğunluğu nedeniyle üst geçit yapacağız.

Silahtarağa’da deprem dirençli yerinde dönüşüm çalışmaları hızlanacak.

Rami Yeni Mahalle’ye bir kreş ve bir kapalı spor alanı yapacağız.

Cadde ve sokak aydınlatmalarını iyileştireceğiz.

Havuzbaşı mevkiinde trafik ve çevre düzenlemesi yapacağız.

TAPU SORUNU ÇÖZÜLECEK.

Eyüpsultan’daki tapu ve mülkiyet sorunlarını konuştuk. Bu sorunları göreve geldiğimizden itibaren 2 yıl içerisinde çözeceğimizi belirttik.

Deprem dirençli yerinde dönüşümün Eyüpsultan’da hızlanacağını anlattık.

Yeşilpınar’da anahtar teslimini yaptığımız, Akşemsettin ve Çırçır’da temelini attığımız yerinde dönüşüm projelerimiz tüm Eyüpsultan’a yayılacak.

Göktürk’te toplumsal fayda gözeten doğa dostu bir yaklaşımın Göktürk’ün değerini artıracağız.

GÖKTÜRK’TE YAŞAM KALİTESİ ARTACAK.

1 Nisan’dan itibaren görev süremiz boyunca Eyüpsultan Belediyesi,

Göktürk’te dar bir çevreye rant üretmek için değil, Göktürk’ün değerini ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için çalışacak.

Kendilerine Eyüpsultan’da bütçeyi doğru yöneterek büyük bir sosyal belediyecilik anlayışı ortaya koyacağımızı, yaş almışlarımızın, emeklilerimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın ve Eyüpsultanlı kadınların bizimle birlikte kazanacağız.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İÇİN OKULLARA ZABITA GÖREVLENDİRİLECEK.Yaş almışlarımız ve emeklilerimiz için sosyal tesis talebi var. Yaş almışlarımızın ve emeklilerimizin piyasanın çok altında fiyatlarla konforlu ve kaliteli hizmet alacağı sosyal tesisleri biz yapacağız. Eyüpsultan’daki madde bağımlılığı sorununu, okul zabıtalarımızla, bağımlılıkla mücadele ve rehabilitasyon merkezlerimizle bu sorunu ortadan kaldıracağımız