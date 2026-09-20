Fenerbahçe, Süper Lig'de haftalardır beklenen patlamayı yaptı. Sarı-lacivertliler, sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 8-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek hem taraftarına unutulmaz bir gece yaşattı hem de şampiyonluk yarışında güçlü bir mesaj verdi. Gecenin yıldızı ise attığı 4 golle Vedat Muriqi oldu.

Kadıköy'de ilk düdükten son düdüğe kadar oyunun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe, hücumdaki etkili futboluyla Eyüpspor savunmasını adeta dağıttı.

Vedat Muriqi dört gol attı, sarı-lacivertliler ligde moral depoladı

İlk yarıda fişi çekti

Maça yüksek tempoyla başlayan Fenerbahçe, kanat organizasyonları ve öndeki baskısıyla rakibine nefes aldırmadı.

Vedat Muriqi'nin açılış golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, rakip kalede kurduğu baskıyı sürdürerek farkı kısa sürede açtı. İlk yarı sona ermeden tribünlerde büyük coşku yaşanırken, Eyüpspor oyuna ortak olabilecek fırsatları üretmekte zorlandı.

Muriqi'den dört gollük resital

Gecenin tartışmasız yıldızı Vedat Muriqi oldu.

Kosovalı golcü, ceza sahası içindeki etkili bitiriciliği ve hava toplarındaki üstünlüğüyle Eyüpspor savunmasını çaresiz bıraktı. Attığı 4 gol, yalnızca skoru büyütmekle kalmadı, aynı zamanda sezonun en dikkat çekici bireysel performanslarından biri olarak kayıtlara geçti.

Muriqi'nin golleri farklı şekillerde geldi:

Kanattan gelen ortayı tamamladı.

Kaleci hatasını değerlendirdi.

Ceza sahasında yaptığı akıllı koşuyla fileleri buldu.

Kornerden gelen topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

Hücum hattı durmadı

Fenerbahçe'nin gol şöleninde yalnızca Muriqi sahne almadı.

Greenwood iki gol kaydetti.

İrfan Can Kahveci skora katkı verdi.

Guendouzi de ağları havalandırarak gecenin farklı galibiyetini tamamladı. Mardin 1969 Spor'da kriz büyüyor... Tribünler Cingöz'e istifa çağrısı yaptı! İçeriği Görüntüle

Sarı-lacivertliler, maç boyunca rakip kalede etkili pres yaparken topa sahip olma üstünlüğünü de elden bırakmadı.

İsmail Kartal rahat nefes aldı

Son haftalarda eleştirilerin hedefinde bulunan teknik direktör İsmail Kartal, Eyüpspor karşısında alınan tarihi galibiyetle önemli bir moral kazandı.

Ligde istenilen başlangıcı yapamayan Fenerbahçe'nin, bu farklı galibiyetle yeniden çıkış yakaladığı değerlendirmeleri yapılırken, takımın hücum organizasyonlarındaki akıcılık dikkat çekti.

Şampiyonluk yarışında kritik mesaj

Bu sonuçla Fenerbahçe yalnızca üç puan almakla kalmadı, averaj açısından da önemli bir avantaj elde etti.

Rakiplerinin puan kayıplarının ardından gelen bu farklı galibiyet, sarı-lacivertlilerin zirve yarışındaki iddiasını yeniden güçlendirdi.

Maçın öne çıkanları

Başlık Detay Maç Fenerbahçe 8-0 Eyüpspor Yıldız Vedat Muriqi (4 gol) Diğer goller Greenwood (2), İrfan Can Kahveci, Guendouzi Sonuç Fenerbahçe farklı galibiyetle moral depoladı

Tribünler ayakta alkışladı

Karşılaşmanın son bölümlerinde Kadıköy tribünleri adeta bayram yerine döndü.

Her golde coşku daha da artarken, maçın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular uzun süre taraftarları selamladı. Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu etkili futbol, sezonun en dikkat çekici performanslarından biri olarak hafızalara kazındı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de haftalardır beklenen patlamayı yaptı. Sarı-lacivertliler, sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 8-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek hem taraftarına unutulmaz bir gece yaşattı hem de şampiyonluk yarışında güçlü bir mesaj verdi. Gecenin yıldızı ise attığı 4 golle Vedat Muriqi oldu.

Kadıköy'de ilk düdükten son düdüğe kadar oyunun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe, hücumdaki etkili futboluyla Eyüpspor savunmasını adeta dağıttı.

İlk yarıda fişi çekti

Maça yüksek tempoyla başlayan Fenerbahçe, kanat organizasyonları ve öndeki baskısıyla rakibine nefes aldırmadı.

Vedat Muriqi'nin açılış golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, rakip kalede kurduğu baskıyı sürdürerek farkı kısa sürede açtı. İlk yarı sona ermeden tribünlerde büyük coşku yaşanırken, Eyüpspor oyuna ortak olabilecek fırsatları üretmekte zorlandı.

Muriqi'den dört gollük resital

Gecenin tartışmasız yıldızı Vedat Muriqi oldu.

Kosovalı golcü, ceza sahası içindeki etkili bitiriciliği ve hava toplarındaki üstünlüğüyle Eyüpspor savunmasını çaresiz bıraktı. Attığı 4 gol, yalnızca skoru büyütmekle kalmadı, aynı zamanda sezonun en dikkat çekici bireysel performanslarından biri olarak kayıtlara geçti.

Muriqi'nin golleri farklı şekillerde geldi:

Kanattan gelen ortayı tamamladı.

Kaleci hatasını değerlendirdi.

Ceza sahasında yaptığı akıllı koşuyla fileleri buldu.

Kornerden gelen topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

Hücum hattı durmadı

Fenerbahçe'nin gol şöleninde yalnızca Muriqi sahne almadı.

Greenwood iki gol kaydetti.

İrfan Can Kahveci skora katkı verdi.

Guendouzi de ağları havalandırarak gecenin farklı galibiyetini tamamladı.

Sarı-lacivertliler, maç boyunca rakip kalede etkili pres yaparken topa sahip olma üstünlüğünü de elden bırakmadı.

İsmail Kartal rahat nefes aldı

Son haftalarda eleştirilerin hedefinde bulunan teknik direktör İsmail Kartal, Eyüpspor karşısında alınan tarihi galibiyetle önemli bir moral kazandı.

Ligde istenilen başlangıcı yapamayan Fenerbahçe'nin, bu farklı galibiyetle yeniden çıkış yakaladığı değerlendirmeleri yapılırken, takımın hücum organizasyonlarındaki akıcılık dikkat çekti.

Şampiyonluk yarışında kritik mesaj

Bu sonuçla Fenerbahçe yalnızca üç puan almakla kalmadı, averaj açısından da önemli bir avantaj elde etti.

Rakiplerinin puan kayıplarının ardından gelen bu farklı galibiyet, sarı-lacivertlilerin zirve yarışındaki iddiasını yeniden güçlendirdi.

Maçın öne çıkanları

Başlık Detay Maç Fenerbahçe 8-0 Eyüpspor Yıldız Vedat Muriqi (4 gol) Diğer goller Greenwood (2), İrfan Can Kahveci, Guendouzi Sonuç Fenerbahçe farklı galibiyetle moral depoladı

Tribünler ayakta alkışladı

Karşılaşmanın son bölümlerinde Kadıköy tribünleri adeta bayram yerine döndü.

Her golde coşku daha da artarken, maçın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular uzun süre taraftarları selamladı. Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu etkili futbol, sezonun en dikkat çekici performanslarından biri olarak hafızalara kazındı.