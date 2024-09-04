Eylül ayının başında, sigara fiyatlarına bir zam daha gelmesi bekleniyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yaptığı açıklamada sigara fiyatlarına 3 ila 5 TL arasında bir artış yapılacağını belirtti. Dündar, zammın Eylül ayının ilk haftalarında gerçekleşmesini öngördüklerini, ancak tarihte aksama olabileceğini söyledi.BURSA (İGFA) - Dündar, sigara fiyatlarına yönelik bu artışın, üretimden kaynaklanmadığını, firmaların maliyetleri karşılayamadığı için düzenli olarak zam yaptığını ifade etti. Dündar, “Şu anda da ürünler kısıtlı. Kısıtlama kalkmadı. Stok sorunu devam ediyor. Firmalar, üretimden kaynaklı diyor ama öyle değil. Maliyetleri kurtarmadığı için her ay düzenli zam geçiyorlar.” dedi.

Alkol fiyatlarına ilişkinse Dündar, şu anda herhangi bir zam öngörülmediğini belirtti.

“ARTIK YETER, GERÇEKTEN ZOR DURUMDA KALIYORUZ “

Sigara fiyatlarına yapılacak bu yeni zam, vatandaşlar arasında büyük bir memnuniyetsizlik yaratmış durumda. Özellikle düzenli olarak artan sigara fiyatlarından şikayetçi olan vatandaşlar, bu durumun yaşam standartlarını zorlaştırdığını ifade ediyor.

Bir vatandaş, “Her ay fiyatlar artıyor ve bu, bizim bütçemizi zorlaştırıyor. Zaten zor geçiniyoruz. Şimdi de sigara fiyatlarına bir zam daha yapılacakmış. Bu konuda devlet yetkililerinin bize daha fazla destek olması gerektiğini düşünüyorum. Artık yeter, gerçekten zor durumda kalıyoruz. Neşet Ertaş’ın dediği gibi: Garibanın bir sigarası var, ona bari dokunmasınlar.” şeklinde konuştu.