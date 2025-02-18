Sosyal belediyeciliği esas alarak Manisalıların yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Evde Bakım Hizmetleri ile de günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen yaşlı ve engelli yurttaşlara desteklerini sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Fiziki yatırımlarla daha yaşanılabilir bir Manisa için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek projeleriyle de Manisalıların her zaman yanında. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in en önemli sosyal projelerinden olan ‘Evde Bakım Hizmetleri’ de günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen yaşlı ve engelli Manisalılara destek sunarak, sağlık ve bakım ihtiyaçlarını karşılıyor.

Hemşirelik, diyetisyen, fizik tedavi, psikolojik destek, kuaför ve kişisel bakım gibi birçok hizmetle Evde Bakım Hizmetleri, yaşlı ve engelli yurttaşların hayatına dokunup yaşam kalitesini artırıyor. Bu hizmetler sayesinde kendilerini daha güvende ve değerli hissettiklerini belirten Manisalılar, sunulan desteklerden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ediyor.

“Manisalıların her zaman yanında olacağız”

İhtiyaç duyan her Manisalıya ulaşmayı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için Evde Bakım Hizmetlerimizi hayata geçirdik. Hemşirelikten fizik tedaviye, kuaförden psikolojik desteğe kadar birçok hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. Onların yüzündeki tebessüm, bizim en büyük motivasyonumuz. Manisa’mızda kimse kendini yalnız hissetmeyecek” ifadelerini kullandı.

“Destek görmek isteyen insanlar ve aileleri için çok önemli”

Evde Bakım Hizmetleri’nden oğlunun yararlandığını ifade eden Nurten Yılmaz, “Destek görmek isteyen insanlar ve aileleri için çok önemli. Bu anlamda da gerçekten teşekkür ediyorum. Bu hizmetten çok memnunum. Arkadaşlarımız bayağı özverili. Gerçekten pes etmeden destek verdiler. Ferdi Başkan eli yüzü çok sıcak bir insan. Kendisiyle birebir tanışma fırsatım olmadı, ama insana dokunan çalışmaları desteklenmeli. Kendisine bu anlamda teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Zeyrek’i Evine Davet Etti

Evde Bakım Hizmetleri’nden yararlanan Gülşen Mazlum ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkür ederek, evine davet etti. Gülşen Mazlum, “Allah yollamış bana. Ayaklarım açıldı. Çok memnunum. Ferdi’yi çocukluğundan biliyorum. Büyüdüğünde de resimdeki halini gördüm. Çok memnunum. Aynı babası, dedesi. Ben senin babaannen sayılırım. Baban arkadaşım, bir yaştayız. Ağlamak istiyorum, eskiler aklıma geldi. Çok memnunum. Ne olur oğlum gel, babaannenin hatırı için gel” ifadelerini kullandı.

“Güler yüzlü ve sevecenler”

Annesiyle kendisinin ilgilendiğini söyleyen Mehmet Mazlum da “Ferdi Başkanın yapmış olduğu bu yeni uygulamadan dolayı çok memnunuz. Evde bakım olsun, fizyoterapi olsun. Annem yatalak, kalkamıyor, ayaklarından rahatsız. Onun için geliyorlar. Bize çok faydalı oluyor. Memnunuz, mutluyuz. Bizim gibi insanlara ulaşmanız gerçekten mutlu ediyor. Gelen arkadaşlar o kadar cana yakın ki. Benim yaşım 55, hepsi benim evladım gibi. Güler yüzlü, sevecenler, bir dediğimizi iki etmiyorlar. Ferdi Başkanımıza teşekkür ederiz. Annemin dileğini eksik etmeyin. Elini öpmenizi bekliyor annem” diye konuştu.

“Bu imkanı ben yaratamazdım”

Başkan Zeyrek’e teşekkür eden Sevim Ceylan ise “Bize bu imkanı sağladı. Güzel beyaz melekleri gönderdi. Bize çok yardımcı oldular. Allah ondan bin kere razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Başkanımızdan bir isteğimiz var. Bir akülü araba desteği istiyorum. Gönderilen hasta yatağı için de çok çok teşekkür ediyorum. Oğlum rahat yatabiliyor şimdi. Bu imkanı ben yaratamazdım, gücüm yok çünkü. Allah bin kere razı olsun Başkanımızdan” dedi.

“İstenince bunlar yapılabiliyormuş”

Yaklaşık 1 yıl önce felç geçirdiğini belirten Emin Ali Güleç, “Yaklaşık 1 yıl hastanede tedavi gördükten sonra eve çıktım. Sağ olsun Başkanımızdan talebimiz üzerine yatağım geldi. Daha sonrasında bana evde bakım hizmetlerinde yardımcı oldular. Fizyoterapist, hemşire ve diyetisyen eşliğinde düzenli olarak bakımıma geliyorlar. Hepsine çok teşekkür ederim. Başkanımız bu hizmeti verdiği için çok mutluyuz, sağ olsunlar. Mümkünse Başkanımızdan bir tane akülü sandalye talep ediyorum. Çünkü yürüyemiyorum. Annemin bakımına muhtacım. Ferdi Başkan geldikten sonra birçok hizmet çoğaldı Manisa’da. İnsanların sağlıklı hizmet alabilmesini sağladılar. İstenince bunlar yapılabiliyormuş demek ki” şeklinde konuştu.

“Ne dediyse verdiği sözleri yerine getirdi”

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’ten çok memnun olduğunu dile getiren Fikriye Çimen de “Verdiği sözleri yerine getirdi. Ona çok teşekkür ediyorum, minnettarım. Suyu söyledi, yaptı. Okulda çocuklar için araç istedik, hemen araç temin edildi. Ne dediyse verdiği sözleri yerine getirdi. Benim gözümde 10 üzerinden 10. Hemşirelerimiz, fizyoterapistimiz, psikoloğumuz, diyetisyenimiz, gelenlerin hepsinden çok memnunum, çok teşekkür ederim. Merkez Efendi Hastanesi’ne kucaklar üzerinde gittim, geldim. Fizik tedaviye başladık, ağrılarım onların sayesinde kesildi. Şu anda yürümekte biraz sıkıntı çekiyorum, inşallah o da geçecek. Ben çok memnunum” ifadelerini kullandı.

Evde Bakım Hizmetlerini Anlattı

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın, Evde Bakım Hizmetleri’ni anlattı. Engelli, yatağa bağlı, yaşlı ve dezavantajlı yurttaşlara Evde Bakım hizmetlerinin sunulduğunu aktaran Şube Müdürü Aydın, bu kapsamda hemşirelik, diyetisyen, psikolojik danışmanlık, kişisel bakım, kuaför ve fizik tedavi hizmetlerinin verildiğini söyledi. Aydın, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda evde bakım birimini hayata geçirdik. Vatandaşlarımız bu hizmetlerden yararlanmak için 444 99 45 numaralı telefondan ya da https://www.manisa.bel.tr/ adresi üzerinden bize ulaşabilirler” dedi.