Kuruluşundan bu yana ülke çapında çok ses getiren pek çok kıymetli projeye imza atan EUAVAKFI, en önemli ve büyük projelerinden olan '81 ilden 81 gencimizi Atatürk'le buluşturuyoruz" projesinden sonra, 'Dünya gençliğini Atamızla buluşturuyoruz' projesiyle 100’e yakın ülkeden ülkemize gelen gençleri Yüce Atatürk’ün huzuruna çıkardı.Ali Fikret ER / ANKARA (İGFA) - Emel Uslu Atik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Vakfı, üç günden oluşan bu dev proje kapsamında dünya gençlerini Vakıf Başkanı Emel Uslu Atik ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Anıtkabir’e götürdü.

Anıtkabir’deki resmî törenden sonra, Ankara’nın önemli pek çok tarihî ve kültürel noktaları ziyaret edildi.

Gökyüzüne yükselen balonların görsel şöleniyle binlerce yıllık peri bacaları arasında zamanın durduğu, büyülü coğrafyamız Kapadokya bölgesinde devam eden bu organizasyonla dünyanın dört bir yanından gelen gençlere ülkemizin tanıtımı ve Atatürk’ün kurduğu bu ülkenin temel değerlerini aktarmak için değerli bir fırsat oldu.

Emel Uslu Atik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Vakfı her zaman olduğu gibi globalleşen dünyaya entegre olmuş en değerli projelerle gençlere yol açmaya devam ediyor.