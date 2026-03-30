Bursa'nın Mudanya ilçesinde son iki gündür aralıksız süren yağışla birlikte meydana gelen toprak kaymaları dolayısıyla riskli alanlarda önlemler artırıldı. Kritik bölgeler güvenlik altına alındı.
BURSA (İGFA) - Mudanya'da 29 Mart Pazar gününden bu yana etkisini sürdüren yoğun yağışlar, ilçenin farklı noktalarında toprak kaymalarına yol açtı.
Yaşanan gelişmeler üzerine Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sahada kapsamlı incelemelerde bulundu.
Ekipler, özellikle Güzelyalı Altıntaş yolu, Burgaz Mahallesi Kızıltoprak mevkii Kristalpark evleri çevresi ile Yeni Mahalle Adatepe bölgesinde riskli alanları tek tek kontrol etti.
Yapılan incelemeler sonucunda tehlike arz eden bölgelerde güvenlik önlemleri artırıldı.
Toprak kaymasının etkili olduğu Güzelyalı Burgaz Mahallesi'ndeki Kristalpark evleri çevresinde yol ve otopark alanlarında şerit çekilerek girişler sınırlandırıldı. Olası yeni kaymalara karşı ekiplerin bölgedeki kontrollerini sürdürdüğü bildirildi.
Yetkililer, can güvenliği açısından vatandaşların riskli bölgelerden uzak durmaları gerektiğini vurgulayarak, herhangi bir olumsuzluk durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması çağrısında bulundu