Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi, 14 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek. İhalelere katılmak isteyen yatırımcılar için son teklif verme tarihleri 12-14 Mayıs 2026 arasında.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 14 taşınmazı özelleştirme kapsamında satışa sunuyor. 4046 sayılı Kanun çerçevesinde gerçekleştirilecek ihalelerde, yatırımcılar taşınmazların satışına teklif verebilecek. İhaleler, kapalı zarfla teklif alımı ve ardından açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre özelleştirme kapsamındaki taşınmazlar, farklı şehirlerde yer alıyor. Bunlar arasında Ankara, Manisa ve Afyonkarahisar illerinde bulunan çeşitli büyüklüklerdeki arsalar yer almakta. İhalelere katılacak yatırımcılar, her taşınmaz için ayrı ayrı teklif sunacak ve her bir taşınmaz için İhale Şartnamesi almak zorunda olacaklar.

İhalelerde yer almak isteyenler için geçici teminat bedelleri belirlenmiş ve ödemeler, banka hesapları aracılığıyla yapılacak.

İhale bedelinin ödenmesi, peşin veya vadeli seçeneklerle gerçekleştirilebilecek. Vadeli ödemelerde, ihale bedelinin yüzde 40'ı peşin olarak ödenecek, kalan tutar ise 12-48 ay arasında taksitle ödenebilecek.

İhalelere katılabilmek için gerçek ve tüzel kişiler, kooperatifler, vakıflar, gayrimenkul yatırım fonları ve taşınmaz edinme hakkına sahip dernekler başvuru yapabilir.

Yabancı yatırımcılar ise, Türkiye'deki ilgili mevzuatlar çerçevesinde, taşınmazların satışının mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlü olacaklar.