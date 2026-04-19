ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, ülkemizdeki uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürüttüğü kararlı mücadeleye bir yenisini ekledi. Edirne ve İstanbul'da gerçekleştirilen iki operasyon sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 378 milyon TL olan 420 kilo esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

İlk operasyon, Kapıkule Gümrük Kapısında yapıldı. Burada, ülkemize giriş yapmak üzere gelen bir TIR, risk analizleri sonucu takibe alındı. Yapılan detaylı aramada 280 kilo esrar bulundu. İkinci operasyon ise İstanbul Havalimanında gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen şüpheli bir kargo gönderisinde yapılan incelemede 140 kilo esrar tespit edildi. Olaylarla ilgili Edirne ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

Her iki operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edilerek, uluslararası suç örgütlerine önemli bir darbe vurulmuş oldu. Gümrükler Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonları, terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasının engellenmesine büyük katkı sağlıyor.

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılında da kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdüreceklerini vurguladı.