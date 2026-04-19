Veteriner biyolojik ürünler ile hayvan tanımlama araçlarının bedel ve uygulama ücretlerinin tahsil usulleri yeniden belirlendi. Sığır, koyun ve keçilerde desteklerden mahsup yapılacak, diğer hayvanlarda doğrudan ödeme zorunlu hale geldi.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, veteriner biyolojik ürünler (aşı, serum vb.) ile hayvan kulak küpesi, mikroçip gibi tanımlama araçlarının bedelleri ve uygulama ücretlerinin nasıl tahsil edileceğini düzenleyen Tebliğ No: 2026/2'yi Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek tebliğle sığır, koyun ve keçi için aşı ve küpe bedelleri ile uygulama ücretleri, hayvan sahibinin onayı alınarak Bakanlık desteklemelerinden mahsup edilecek.

Diğer hayvan türlerinde (kanatlı, at, kedi, köpek vb.) ise mahsup yapılmayacak; ücretler doğrudan döner sermaye veznelerine veya banka hesaplarına ödenecek.

Sahipsiz hayvanlara yapılan uygulamalar tebliğ kapsamı dışında tutuldu.

Uygulamalar TÜRKVET ve VETBİS üzerinden kayıt altına alınacak.

Hayvan sahiplerine mobil mesajla bilgi verilecek. Ücretsiz veya protokolle devredilen aşılama çalışmalarında banka hesap bildirimi ve eğitim zorunluluğu getirildi.

Ödemeler üç aylık icmaller halinde yapılacak. Resmi veteriner hekim ve teknikerlere ücretler kesintilerden sonra ödenecek.

Haksız ödemeler faizle geri alınacak ve sorumlular hakkında idari ve cezai işlem uygulanacak.

Söz konusu tebliğin ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz