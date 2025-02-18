Antalya’da düzenlenen TESK İştişare, Değerlendirme, Eğitim ve Mesleki Dayanışma Toplantısı’nın ikinci oturumuna Keşan Sebze Bakkal ve Manavklar Odası Başkanı Mustafa Çakır’da katıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Toplantı ile ilgili yazılı açıklama yapan Çakır, toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Mehmet Gürcan, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, federasyon başkanları, birlik başkanları ve oda başkanlarının katıldığını belirtti.

ESNAFA DESTEK VE YENİ DÜZENLEMELER KONUŞULDU

Toplantıda, Ticaret Bakan Yardımcısı Mehmet Gürcan’ın , yaptığı konuşmada esnafa sağlanan desteklerden bahsettiğini, faiz indirimli krediler, vergi muafiyetleri, pandemi sürecinde verilen hibeler ve kredi ertelemeleri gibi konular, ayrıca Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla finansal desteğin devam ettiğini ve kredi şartlarında esnafa kolaylıklar sağlandığını söyledi.

ESNAFIN SORUNLARI VE TALEPLERİ DİLE GETİRİLDİ

Çakır, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile yapılan birebir görüşmelerde esnafın yaşadığı sorunların aktarıldığını ve bu sorunları şöyle sıraladı.

-Çalışma hayatında yeni düzenlemeler yapılması,

-Ticarette adil rekabet ortamının oluşturulması,

-Sosyal güvenlikte norm birliğinin sağlanması,

-Perakende yasası, hal yasası ve zincir marketlerle mücadelede esnafın desteklenmesi,

-Gece 22.00’den sonra alkol satış yasağının esnafa etkileri gibi konular gündeme getirildi.

Palandöken, “Esnaf, tüketiciye uzanan ticaret zincirinin en önemli halkasıdır ve ekonomimizin omurgasıdır” diyerek, 5362 Sayılı Meslek Kanunu’nun değiştirilerek yeniden yapılandırılacağı sözünü verdi. Toplantı, esnafın beklentileri ve çözüm önerileri doğrultusunda verimli bir şekilde tamamlandı. Bakanlık ve TESK Genel Başkanlığı’nın esnafın yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.