Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, yoğun programları arasında fırsat buldukça esnafla bir araya geliyor. Bu kapsamda Başkan Büyükakın, önceki gün İzmit Kotko Toptancılar Sitesi’ndeydi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, yoğun programlarına rağmen esnafla ve vatandaşla bir araya gelmeyi ihmal etmiyor. Başkan Büyükakın, önceki gün Kotko Toptancılar Sitesi esnaflarından Halis Gıda Sahibi Süleyman Ongun’un davetiyle bölge esnafıyla kahvaltıda buluştu. Ana menüyü İzmit simidi ve demli çayın oluşturduğu kahvaltıda, sıcak ve samimi bir sohbet ortamı da oluştu. Başkan Büyükakın, şehir için doğru kararların ancak sahada, vatandaşla doğrudan iletişim kurarak alınabileceğini belirtti. Başkan Büyükakın’a buluşmada AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, yöneticiler, İzmit Belediye Meclis Üyeleri ve Büyükşehir Koordinatörü Hasan Ayaz da eşlik etti. Bölge esnafına hayırlı işler dileyen Başkan Büyükakın, esnaf ve vatandaş buluşmalarını aksatmadan devam ettireceklerini kaydetti.

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