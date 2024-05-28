Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Eşmeahmediye Mahallesi Ahmediye Caddesi’nde üstyapı çalışmaları yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Kent merkezinde olduğu gibi ilçelerin de güçlü bir üstyapıya kavuşması için yoğun bir mesai harcayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Eşmeahmediye Mahallesi Ahmediye Caddesi’nde üstyapı yenileme çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 700 metrelik kısımda asfaltlama çalışmalarını tamamlarken, caddenin ikinci etabı olan 700 metrelik kısmında da trimer kazı çalışmalarına başladı. Altyapı çalışmaları sonrası bozulmaların meydana geldiği Eşmeahmediye’nin köy içi yolu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmayla yenileniyor.

Kaynak: igf